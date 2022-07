Tuổi tác chỉ là con số khi em út lại được trao quyền leader nhóm

Đối với hầu hết các nhóm nhạc Kpop, vị trí trưởng nhóm được trao cho thành viên lớn tuổi nhất vì họ thường là những người có kinh nghiệm và trưởng thành nhất.

Tất nhiên cách làm này không phải lúc nào cũng đúng khi một vài nhóm không những không chọn anh/chị cả mà còn đưa em út (maknae) làm người lãnh đạo nhóm.

Tuổi tác thực sự chỉ là một con số đối với những thần tượng này. Cùng 2Sao điểm qua một số trường hợp maknae làm leader ở các nhóm nhạc Kpop dưới đây:

1. Seungyoon (WINNER)

Seungyoon không phải lúc nào cũng là trưởng nhóm hay maknae của WINNER. Anh lớn hơn em út Nam Taehyun vài tháng tuổi (Seungyoon sinh vào tháng 1/1994. Taehyun sinh vào tháng 5/1994). Đến khi Nam Taehyun rời nhóm vào tháng 11/2016, Seungyoon mới chính thức là em út trong nhóm.

Trong khi đó, vị trí trưởng nhóm ở WINNER vẫn được trao cho MINO mãi đến tận chương trình WIN: Who Is Next, khi cựu chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk đích thân chỉ định Seungyoon làm leader.

Giờ đây, Seungyoon đã được biết đến rộng rãi trong cả cộng đồng fan và công chúng rằng anh là thủ lĩnh trụ cột kiêm maknae của WINNER.