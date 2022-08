Tuổi dậy thì hãy để con phải chịu 3 loại "khổ", có như vậy tương lai mới không thua kém bạn bè: Cha mẹ thương con nhưng đừng sai cách

Bản tính trẻ con rất thích vận động, nhưng thói quen sử dụng các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại thông minh, máy tính, ipad… đang ngày càng lan rộng. Nhiều trẻ thậm chí có thể ngồi lỳ một chỗ cả ngày với các thiết bị này mà không tham gia bất cứ hoạt động thể chất nào.

Cha mẹ cần nhớ rằng, vận động hợp lý có tác dụng rất tích cực đối với sự phát triển và trao đổi chất của trẻ. Quá trình này không chỉ giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần.

Cha mẹ nên khuyến khích con cái tham gia một số môn thể thao ngoài trời, rèn luyện thể chất thường xuyên chứ không được lười biếng. Trong quá trình đó, dù trẻ lấm bẩn, vấp ngã hay bị thương thì đều trở thành những trải nghiệm cần thiết để trưởng thành.



Ảnh minh họa: Internet

3. Nỗi khổ vì bị kiểm soát giờ giấc nghỉ ngơi

Trong xã hội ngày nay, việc thức khuya dường như đã trở thành một thói quen, nhất là đối với các bậc phụ huynh. Công việc và bộn bề cuộc sống khiến họ coi ngủ muộn là “chuyện thường ngày”. Mà lối sống của cha mẹ lại ảnh hưởng rất lớn đến con cái nên nhiều trẻ cũng có thói quen thức khuya từ nhỏ.

Điều này rất có hại đối với trẻ em, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì. Nhiều trẻ em thường xuyên thức khuya sẽ kém phát triển chiều cao hơn so với những trẻ đi ngủ đúng giờ. Nguyên nhân là do quá trình tiết hormone tăng trưởng của cơ thể thường kéo dài từ 9h đến 11h vào buổi tối, trong điều kiện cơ thể đã rơi vào giấc ngủ. Do đó, trẻ cần ngủ sớm và đủ giấc mới có thể cao lớn hơn.