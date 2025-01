Tuổi Dậu sinh giờ này sẽ giàu sang, phú quý trọn đời

Vận mệnh người tuổi Dậu theo giờ sinh sẽ biến động ra sao? Trong 12 con giáp, những người sinh năm dậu nhận được nhiều năng lượng vàng hơn các con giáp khác. Người sinh năm Dậu có lợi thế về tài lộc, nếu biết tận dụng thì có thể đạt được thành công nhờ nỗ lực của bản thân. Giờ sinh khác nhau cũng sẽ có ảnh hưởng đến vận số, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem tử vi tuổi Dậu nhé.

Người tuổi Dậu sinh giờ Tý có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc đầy đủ. Ảnh minh họa Giờ Tý (23h – 1h) Do Dậu Kim sinh Tý Thủy nên người tuổi Dậu có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc đầy đủ. Nhược điểm của người này là không có ý chí kiên cường, không đủ năng lực để đảm nhận việc lớn, lại có tiểu nhân quấy phá nên cũng trải qua thất bại, tổn hao tài sản. Giờ Sửu (1h – 3h)

Theo luận đoán tử vi, người tuổi Dậu sinh vào giờ Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đầy đủ, hành xử trượng nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp. Giờ Dần (3-5h) Xem vận mệnh người tuổi Dậu theo giờ sinh thấy bản mệnh là người thẳng thắn, trung hậu, luôn cố gắng phấn đấu xây dựng sự nghiệp của mình, không nghĩ tới việc hãm hại người khác. Tuy nhiên, do tính tình có phần nóng nảy nên dễ đắc tội với mọi người xung quanh. Phương diện tài chính khá tích cực nhưng bản mệnh khó làm giàu được ngay từ khi còn trẻ. Người này phải va vấp nhiều, trải qua nhiều phen lao đao thì mới học được bài học kinh nghiệm đắt giá, đến tuổi trung niên có thể nắm được cơ hội đổi đời. Giờ Mão (5-7h) Người sinh giờ này bản tính thông minh nhưng lại rất độc đoán, thích làm theo ý mình, ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Chính vì vậy, người này thường gặp phải nhiều rắc rối, nhiều khi lâm vào ngõ cụt mà không tìm được cách thoát ra. Trong chuyện tình cảm, người này cũng thường ích kỷ, tự coi mình là trung tâm và phớt lờ những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia, cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Người tuổi Dậu sinh giờ Thìn có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng, tuy có lúc gặp thất bại nhưng tổn thất không lớn. Ảnh minh họa Giờ Thìn (7h – 9h) Vì Thìn Thổ sinh Dậu Kim nên người này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng, tuy có lúc gặp thất bại nhưng tổn thất không lớn. Người này có tính cách ôn hòa, chân thành đối đãi mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán nhưng lại khá cố chấp. Dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được mọi người trợ giúp nên đều phát triển thuận lợi. Giờ Tỵ (9h – 11h) Người tuổi Dậu sinh giờ Tỵ có Tỵ Hỏa khắc Dậu Kim, cuộc đời thăng trầm, hạnh phúc và trắc trở song hành, dễ thành công những cũng dễ thất bại, trải qua thất bại để rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều thành công hơn. Giờ Ngọ (11-13h) Xem vận mệnh người tuổi Dậu theo giờ sinh thấy người sinh giờ Ngọ là người có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp, không chịu thua kém ai bao giờ. Cuộc đời của bạn không tránh khỏi những lúc bon chen, giành giật, nhưng nếu cố gắng không ngừng thì ắt gặt hái được thành công. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cần biết bao dung và thông cảm cho nửa kia của mình nhiều hơn, không nên bắt đối phương cảm thông, chiều chuộng mình trong mọi vấn đề. Khi đã có gia đình thì bạn cần giữ khoảng cách với mọi người, chớ nên ham vui. Giờ Mùi (13-15h) Người tuổi Dậu sinh vào giờ Mùi có tính cách nóng nảy, không biết kiềm chế cảm xúc nên thường hay mâu thuẫn, cãi cọ với mọi người xung quanh. Đặc biệt càng có chức cao thì bản mệnh càng dễ cậy thế ngang ngược gây họa cho người khác. Cuộc sống gia đình của bản mệnh cũng không mấy yên ấm do vợ chồng thường xuyên nảy sinh khúc mắc với nhau. Bạn cần thay đổi cách hành xử của mình, nếu không tự đẩy mình vào rắc rối, tổn thương, bị người đời xa lánh. Giờ Thân (15h – 17h) Sinh vào giờ này, người tuổi Dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiếu song toàn, không quý thì phú, ra ngoài thành đạt, vang danh tứ hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Giờ Dậu (17h – 19h) Vì Dậu Kim sánh vai nên người tuổi Dậu sinh giờ bản mệnh có số làm quan, tài lộc dồi dào nhưng cuộc sống khá nhiều sóng gió và mắc bệnh nhẹ.

Giờ Tuất (19-21h) Nếu sinh ra vào giờ này, bản mệnh là người có số xuất ngoại, lập nghiệp xứ người mới thành. Bạn thường gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không dựa dẫm được vào người thân, vì vậy cần sớm tìm ra định hướng phù hợp với mình. Trong tình yêu, bạn là người khá rụt rè, tự ti nên không dám bày tỏ suy nghĩ thật của mình, các mối quan hệ thường gặp phải nhiều trắc trở, bất lợi. Khi đã lập gia đình, bạn là người chung thủy, có trách nhiệm nhưng thường hay nghĩ nhiều và giữ mọi chuyện trong lòng. Giờ Hợi (21-23h) Người sinh giờ Hợi không giỏi trong các hoạt động xã giao, thường làm mọi việc bằng chính sức mình chứ không dựa dẫm hay nhờ vả người khác. Cả đường tài lộc và sự nghiệp đều bình bình, nếu đi xa lập nghiệp thì có thể thành công hơn. Bản mệnh cũng không phải là người chủ động trong tình cảm, khó mở lòng với người khác nên dễ rơi vào cảnh cô đơn, lẻ bóng. Trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt, đôi bên hiểu lầm nhau nhưng lại không chịu thẳng thắn trao đổi. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi