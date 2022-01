Tuổi 53, NSND Thu Hà ngày càng quyến rũ, sành điệu

Năm 2021 đánh dấu nhiều thành tựu của NSND Thu Hà khi chị trở lại với vai diễn Bạch Cúc trong Hướng dương ngược nắng. Nữ diễn viên được đề cử hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng ở VTV Awards 2021. Trở lại đóng phim sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút rất riêng với khán giả.

NSND Thu Hà sinh năm 1969, chị rời quê Tuyên Quang lên Hà Nội lập nghiệp từ năm 17 tuổi. Nữ diễn viên hoạt động lĩnh vực kịch nói, điện ảnh. Chị được khán giả biết đến qua các phimĐêm hội Long Trì, Lá ngọc cành vàng, Canh bạc... Khi dòng phim thị trường nở rộ, chị được mời vào Sài Gòn đóng cùng dàn diễn viên Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh...

Hơn 30 năm hoạt động trong nghề, nữ nghệ sĩ hiện nay vẫn là gương mặt nổi bật của showbiz Việt - người từng 2 lần nhận giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990 và 1993. Năm 2019, chị được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Thúy Ngọc