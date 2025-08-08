Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ con

Chấp nhận bị nói 'già, hết thời'

- Thu 34 bài hát, quay hơn 30 MV, số tiền anh phải chi cho dự án " Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình " hẳn không nhỏ?

Nếu là vật chất, tôi không tính được vì công sức các nhạc sĩ, ê-kíp bỏ vào từng bài hát quá lớn. Về kinh phí, tôi chịu được, không phải vấn đề gì quá khó khăn để kể.

- MV "Việt Nam - Hành trình xanh" được làm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây tranh cãi, anh nghĩ sao?

Tôi quan tâm và ứng dụng công nghệ vì yếu tố này luôn đổi mới theo từng giai đoạn.

Khi nhập dữ liệu, tôi đã cho vào nhiều ảnh, mô tả rất rõ bản thân nhưng kết quả vẫn cho ra Nguyên Vũ AI quá trẻ trung. Dù vậy, chúng ta hiểu trí tuệ nhân tạo không bao giờ giống đời thực 100%, không nên quá xét nét. Nếu cần hình ảnh chuẩn với Nguyên Vũ ngoài đời thực, tôi đi quay cho nhanh.

Cái tôi quan tâm khi sử dụng AI là tính thẩm mỹ và khả năng chuyển tải ý đồ mình mong muốn. Nhờ AI, MV của tôi có rất nhiều cảnh thiên nhiên đẹp mà không tốn thời gian, công sức đi quay thực tế.

Ca sĩ Nguyên Vũ. Ảnh: Loan Lê

Đã làm dự án cộng đồng với tinh thần cống hiến, tôi không ngại việc khen chê. Tôi làm MV AI không đẹp nhất, tốt nhất nhưng khả năng của mình chỉ làm được tới đó, tôi chấp nhận, ai có thể làm tốt hơn cứ làm.

Tuy nhiên, khi làm dự án cộng đồng, tôi tin sự ca ngợi, lan tỏa và chia sẻ cần thiết hơn. Sản phẩm chỉ được 5-6 điểm nhưng là tất cả tâm huyết, tấm lòng tôi dành cho nó.

- Vì sao dự án này vắng bóng các nhạc sĩ tên tuổi anh từng làm việc?