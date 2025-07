Tuổi 43 viên mãn của siêu mẫu Thanh Hằng, chỉ còn thiếu 1 điều là trọn vẹn

Từ thành tựu với làng mốt, Thanh Hằng còn được vinh danh là Mỹ nhân của năm 2013, Người mẫu được yêu thích nhất năm của HTV Awards 2015, Quý bà thập kỷ 2015, Biểu tượng thời trang ELLE 2016, Hạng mục giám khảo TV show của năm tại lễ trao giải WeChoice Awards 2016, Female Of The Year tại lễ trao giải Female Of The Year Male Icon Awards 2024…

Không đóng khung mình ở vai trò người mẫu, Thanh Hằng chứng tỏ sự đa tài của mình ở lĩnh vực phim ảnh. Cho đến nay, "Những cô gái chân dài" mà Thanh Hằng đóng chính vẫn là bộ phim đình đám, được các thế hệ sau của làng mẫu Việt khen ngợi.

Không đóng khung mình ở vai trò người mẫu, Thanh Hằng chứng tỏ sự đa tài của mình ở lĩnh vực phim ảnh.

Sau đó, cô còn thành công ở cách phim như: Tuyết nhiệt đới, Tôi là Ngôi sao, Gia tài bác sĩ, Nụ hôn thần chết, Mẹ chồng,… và chinh phục hàng loạt đề cử giải thưởng điện ảnh danh giá như: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2009 cho dự án phim điện ảnh "Tháng năm rực rỡ", Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất giải Ngôi Sao Xanh 2020 và Nữ diễn viên điện ảnh – truyền hình tại lễ trao giải Mai Vàng 2020 cho siêu bom tấn "Chị chị em em"…

Lý giải sức hút hơn 20 năm của siêu mẫu Thanh Hằng

Nhiều ý kiến cho rằng Thanh Hằng đã không còn ở thời xuân sắc để tiếp tục giữ vedette trong các show trình diễn, và khuyên cô nên lùi lại để nhường sân cho đàn em. Tuy nhiên, bất chấp những định kiến đó, các NTK tên tuổi vẫn lựa chọn Thanh Hằng. Không phải vì mối quan hệ thân thiết mà nhận thấy sức hút, sự chuyên nghiệp, khả năng trình diễn đỉnh cao và kinh nghiệm dày dặn từ cô.