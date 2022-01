Túng tiền trả nợ, đột nhập ngân hàng, khống chế bảo vệ để cướp tài sản

Khi đưa về, ban đầu Ninh không khai nhận hành vi phạm tội bởi đối tượng tự tin rằng đi gây án một mình. Cùng với việc tác động tâm lý, Đội Cảnh sát Hình sự đã yêu cầu đối tượng chứng minh về mặt thời gian, buộc đối tượng phải tâm phục, khẩu phục. Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã thi hành lệnh khám xét nhà đối tượng đã thu giữ được dao, mũ trùm đầu là công cụ gây án. Đối tượng Ninh sau đó đã tự giao nộp đôi giày đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Một tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự đã có mặt tại Hải Phòng. Sau gần một ngày mật phục, ngày 31/12, tổ công tác đã bắt giữ Ninh khi đang ở nhà một người bạn tại An Dương. Đúng như nhận định của các trinh sát vào thời điểm này đối tượng đang liên hệ với các đối tượng ở Trung Quốc để tìm cách bỏ trốn.

Đi sâu vào dựng nhân thân và các mối quan hệ của Ninh, các trinh sát có thông tin rất quan trọng. Trước đó, đối tượng này từng sang Trung Quốc làm thuê và có quan hệ mật thiết với một người bạn ở An Dương (Hải Phòng).

Vũ Văn Ninh tại Cơ quan Công an

Một khó khăn của các cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Giàng phải đối mặt lúc đó là sau khi bỏ đi, Ninh đã cắt đứt liên lạc với người thân trong gia đình. Để thu thập tài liệu, một tổ công tác đã bí mật rà, dựng mối quan hệ của Ninh… Quá trình thu thập tài liệu, họ có thông tin vào tối xảy ra vụ cướp, Ninh có về nhà vào lúc nửa đêm nhưng sáng hôm sau lại bỏ đi.

Túng tiền, cướp ngân hàng

Tại Cơ quan Công an, Vũ Văn Ninh khai nhận: Do không có công việc ổn định và bị đòi nợ, Ninh nảy ý định trộm cắp tài sản tại phòng giao dịch của một ngân hàng đóng trên địa bàn. Do trước đó, Ninh đã từng đến ngân hàng này để làm thẻ ngân hàng nên biết rõ thiết kế và cấu tạo của chi nhánh ngân hàng.

Để tránh bị phát hiện, tối 24/12/2021, đối tượng từ Hải Phòng là nơi trốn nợ về Cẩm Giàng. Đến khoảng 23h 20 phút cùng ngày, Ninh mang theo 1 búa sắt, 1 thanh kim loại (thường gọi là đục), 1 dao bầu, 1 cuộn băng dính màu đen, đi bộ từ nhà đến trụ sở phòng giao dịch.

Đến nơi, Ninh đội mũ len trùm kín đầu chỉ để hở hai mắt và đeo găng tay len rồi trèo tường vào khuôn viên phòng giao dịch, dùng thanh đục cậy, phá cửa lách phía đông của phòng giao dịch. Khi nhìn thấy hai chiếc két sắt, đối tượng định phá để lấy tiền và tài sản ở bên trong nhưng lại sợ khi phá két sắt sẽ tạo ra tiếng động, bảo vệ phòng giao dịch sẽ phát hiện.

Vì thế, đối tượng đã đi vào phòng ngủ của ông Vinh, ở góc phía Tây Nam của phòng giao dịch và dùng dao khống chế ông Vịnh. Sau đó, Ninh dùng băng dính đen bịt mồm, trói tay ông Vịnh rồi dẫn ông Vịnh vào trong khu vực quầy giao dịch bắt ông Vịnh ngồi xuống nền nhà và tiếp tục dùng băng dính trói hai chân ông Vịnh lại.

Sau đó, do lo sợ khoảng 3h cùng ngày, Ninh đi khỏi phòng giao dịch về nhà; cất giấu con dao đầu thanh sắt và búa ở kho để đồ của nhà Ninh rồi đi ngủ rồi đi thẳng xuống Hải Phòng. Về phần ông Vịnh, sau khi đối tượng gây án bỏ đi, ông đã tự cởi trói được và gọi điện báo cho lãnh đạo phòng giao dịch.