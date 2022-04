Tung poster bị nói giống người này người kia, Sơn Tùng che mặt luôn!

2 tấm hình mới nhất quảng bá cho There's No One At All đều không thấy mặt Sơn Tùng nữa rồi.

Mỗi lần Sơn Tùng comeback là lại gây tranh cãi khoản tạo hình, đây là điều đã trở nên quá quen thuộc với những khán giả theo dõi anh chàng. Rục rịch trở lại với ca khúc tiếng Anh đầu tiên There's No One At All, Sơn Tùng gây tò mò từ những lần "rải thính" đầu tiên. Ngày 19/4, anh chàng ấn định ngày phát hành cũng như tạo hình chính thức khiến MXH "bùng nổ" vì lần nữa giống BIGBANG. Tạo hình tóc xù của Sơn Tùng đã bị đưa lên bàn cân so sánh với Daesung (BIGBANG) trong MV Still Life. Nếu fan một mực khẳng định đây không phải lần đầu Sơn Tùng để tóc xoăn dài cũng như MV còn được quay trước khi BIGBANG comeback, thì một số khán giả vẫn cứ cho rằng Sơn Tùng đang học hỏi nhóm nhạc Kpop. Tranh luận chưa ngã ngũ thì Sơn Tùng đã đổi avatar trên MXH, lần này anh chàng che mặt luôn! Quảng cáo Trong bức ảnh mới nhất được tung ra, Sơn Tùng bí ẩn ngồi thu mình trong góc nhà, tay ôm đầu, không lộ mặt. Một tấm ảnh khác được rò rỉ cũng tiết lộ khoảnh khắc Sơn Tùng đang ngồi thoải mái trên nệm với gương mặt... bị che kín. Những hình ảnh này càng khiến fan tò mò với câu chuyện sắp được kể trong There's No One At All.

Một hình ảnh bị rò rỉ khác cũng che mặt luôn! Theo Trí Thức Trẻ