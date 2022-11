Từng nét chữ thắp lên hy vọng

Bác sĩ Đỗ Thuý Nga - Giám đốc Trung tâm Hy Vọng.

Giúp đỡ những "mảnh trăng khuyết"

Trung tâm Hy Vọng của bác sĩ Đỗ Thuý Nga nằm ở ngõ 290 Kim Mã (quận Ba Đình) đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình, bậc phụ huynh gửi gắm con em mình bị khiếm khuyết. Từng tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa, sau đó học chuyên sâu và làm bác sĩ nhi khoa, bác sĩ Đỗ Thúy Nga về làm công tác tại Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và chăm sóc trẻ em rồi làm Phó trưởng Phòng Giáo dục quận Ba Đình. Vì tâm huyết với công việc chăm sóc trẻ chậm phát triển trí tuệ nên sau khi nghỉ hưu, bà đã thành lập Trung tâm Hy Vọng vào năm 2002.

Ban đầu thành lập, trung tâm chỉ là nhóm nhỏ với 6 trẻ khuyết tật từ 3 đến 7 tuổi. Nhưng đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giúp đỡ cho gần 500 trẻ em bị khiếm khuyết, có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng trẻ ở trung tâm qua từng năm cũng đa dạng hơn, ngoài 8 nhóm bệnh như: Down, bại não, hẹp sọ não, não úng thuỷ, di chứng viêm màng não, di chứng đẻ khó do trẻ bị ngạt hay tăng động giảm trí nhớ, động kinh..., trung tâm còn nhận dạy và can thiệp cho trẻ tự kỷ, trẻ bị nhiễm chất độc dioxin.