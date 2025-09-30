Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão Bualoi

Luôn là nghệ sĩ đi đầu kịp thời để chung tay với các hoạt động bão lũ và thiện nguyện, Tùng Dương cho biết, trong chiều nay 30/9/2025, anh đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh: Quảng Trị, Nghệ An và chuyển 500 triệu đồng trong tổng số tiền quyên góp được. Số tiền 500 triệu đồng còn lại sẽ sớm được anh gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Thanh Hoá. Toàn bộ số tiền quyên góp được anh đại diện chuyển đến 5 tỉnh sẽ được sao kê, có biên lai và đăng tải trên trang cá nhân những ngày tới.

"Tôi mong rằng việc làm của mình và những người bạn sẽ làm vơi bớt những đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống", Tùng Dương chia sẻ, đồng thời nói thêm, số tiền 1 tỷ đồng nêu trên được anh và những người bạn âm thầm kêu gọi cùng nhau quyên góp ngay trong sáng nay 30/9. Sau đây, anh sẽ tiếp tục kêu gọi bạn bè thân thiết quyên góp để có thể tiếp tục hỗ trợ được thêm người dân tại các tỉnh thành nơi bão Bualoi càn quét qua và để lại hậu quả nặng nề, trong đó có cả những hoàn cảnh cụ thể đặc biệt khó khăn.