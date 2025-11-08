Tùng Dương hát 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' trong concert quốc gia gây sốt

Trong concert Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Tùng Dương đã mang đến bản phối mới cho ca khúc 5 tỷ views Viết tiếp câu chuyện hoà bình.

Nam ca sĩ hát nội lực, dạt dào cảm xúc, vừa lắng đọng, vừa cuộn trào, như chính hành trình viết tiếp những trang sử hòa bình mà dân tộc vẫn đang bền bỉ nối dài. Trên sân khấu, anh chia sẻ: "Có thể nói Viết tiếp câu chuyện hòa bình xứng đáng là Bài hát của năm với sức lan tỏa mạnh mẽ trong một năm đặc biệt như 2025”.