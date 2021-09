Tùng Dương chọn 'đi qua thung lũng' vì 1 nam ca sĩ đình đám

Những ngày đầu tháng 9, bản cover Ngày Chưa Giông Bão của Tùng Dương chinh phục hoàn toàn người nghe khi biết tiết chế những kỹ năng thanh nhạc của mình để bài hát không khiến người nghe bị mệt.

Ngày Chưa Giông Bão vốn là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Người Bất Tử, được sáng tác bởi ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.