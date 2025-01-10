Từng được chồng cho 40 tỉ tiêu vặt, cuộc sống Thủy Tiên giờ ra sao?

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên (sinh năm 1985, quê Kiên Giang) khiến dân mạng xôn xao khi đăng clip tiết lộ lý do biến mất khỏi mạng xã hội suốt nửa năm qua.
"Lẽ ra tính nín luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại sau khi chồng tôi đăng trạng thái mới hôm qua", nữ ca sĩ hài hước chia sẻ.
Thủy Tiên: Hành trình âm nhạc và mối tình với "vua chuyển nhượng"
Bén duyên âm nhạc từ 2005, Thủy Tiên sớm được yêu mến qua loạt hit như Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Muộn màng, Mãi thuộc về anh… Ngoài ca hát, cô cũng ghi dấu khi đóng phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc.
Năm 2008, định mệnh đưa cô gặp tiền đạo Công Vinh trong một buổi chụp hình. Từ đó, một chuyện tình kéo dài hơn thập kỷ chính thức bắt đầu. Khi đó, Thủy Tiên là ca sĩ nổi bật thế hệ 8x, còn Công Vinh là "ông vua chuyển nhượng" của bóng đá Việt, sở hữu 3 Quả bóng vàng và hàng loạt thương vụ bạc tỉ.
Thủy Tiên - Công Vinh về chung nhà cuối năm 2014 sau nhiều năm gắn bó và có chung một cô con gái.
Sau hôn nhân, Thủy Tiên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng chọn lọc hơn. Song song, cô tích cực làm từ thiện, đặc biệt trong đợt lũ miền Trung 2020 với tổng số tiền quyên góp gần 200 tỉ đồng.
Dù từng vướng ồn ào sao kê, Thủy Tiên khẳng định mọi khoản đều kê khai rõ ràng và minh bạch.
Làm mẹ cũng khiến cô chững lại sự nghiệp. Công Vinh từng chia sẻ muốn vợ toàn tâm toàn ý cho tổ ấm. Dẫu vậy, Thủy Tiên vẫn xuất hiện ở vài sự kiện và duy trì các hoạt động thiện nguyện.
Từng được chồng tặng 40 tỉ tiêu vặt
Năm 2021, dư luận một phen tròn mắt khi Thủy Tiên tiết lộ được chồng cho 40 tỉ tiêu vặt trong vòng 5 tháng. Câu chuyện bắt đầu từ việc Công Vinh bán bất động sản, thu về hơn 31 tỉ chỉ trong hai tháng, rồi "bỏ nhỏ" thêm vài tỉ mỗi lần.
Không chỉ là con số, điều khiến công chúng chú ý là cách cặp đôi quản lý tài chính. Công Vinh hoàn toàn tin tưởng giao tiền cho vợ, còn Thủy Tiên tự tin làm chủ mọi chi tiêu trong gia đình.
Tổ ấm của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh nằm ven sông quận 7 (TP.HCM), diện tích 300m², 5 phòng ngủ, trị giá khoảng 22 tỉ đồng. Khi xây lại nhà năm 2021, cô từng bị đồn chi đến 80 tỉ, khiến nữ ca sĩ phải liền đính chính: "Chỉ 3,2 tỉ thôi, thợ quen nên giảm giá".
Cô cũng nhấn mạnh toàn bộ quá trình xây dựng đều minh bạch, không liên quan đến tiền từ thiện như lời đồn.
Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có quan điểm giáo dục con khá đặc biệt, không để lại tài sản, không dạy dựa dẫm. "Nếu mình nói mọi thứ là của con, bé sẽ nghĩ chẳng cần làm vẫn được hưởng", Thủy Tiên chia sẻ.
Từng là ca sĩ nổi tiếng đình đám, từng làm mạng xã hội xôn xao vì được tặng 40 tỉ tiêu vặt, giờ đây Thủy Tiên chọn lui về chủ yếu chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng cô vẫn duy trì hoạt động từ thiện và tham gia các chương trình giải trí.