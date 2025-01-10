Từng được chồng cho 40 tỉ tiêu vặt, cuộc sống Thủy Tiên giờ ra sao?

Thủy Tiên và ông xã Công Vinh.

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên (sinh năm 1985, quê Kiên Giang) khiến dân mạng xôn xao khi đăng clip tiết lộ lý do biến mất khỏi mạng xã hội suốt nửa năm qua.

"Lẽ ra tính nín luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại sau khi chồng tôi đăng trạng thái mới hôm qua", nữ ca sĩ hài hước chia sẻ.

Thủy Tiên: Hành trình âm nhạc và mối tình với "vua chuyển nhượng"

Bén duyên âm nhạc từ 2005, Thủy Tiên sớm được yêu mến qua loạt hit như Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Muộn màng, Mãi thuộc về anh… Ngoài ca hát, cô cũng ghi dấu khi đóng phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc.

Năm 2008, định mệnh đưa cô gặp tiền đạo Công Vinh trong một buổi chụp hình. Từ đó, một chuyện tình kéo dài hơn thập kỷ chính thức bắt đầu. Khi đó, Thủy Tiên là ca sĩ nổi bật thế hệ 8x, còn Công Vinh là "ông vua chuyển nhượng" của bóng đá Việt, sở hữu 3 Quả bóng vàng và hàng loạt thương vụ bạc tỉ.

Thủy Tiên - Công Vinh về chung nhà cuối năm 2014 sau nhiều năm gắn bó và có chung một cô con gái.

Thủy Tiên và Công Vinh về chung một nhà sau mối tình nhiều năm.

Sau hôn nhân, Thủy Tiên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng chọn lọc hơn. Song song, cô tích cực làm từ thiện, đặc biệt trong đợt lũ miền Trung 2020 với tổng số tiền quyên góp gần 200 tỉ đồng.

Dù từng vướng ồn ào sao kê, Thủy Tiên khẳng định mọi khoản đều kê khai rõ ràng và minh bạch.

Làm mẹ cũng khiến cô chững lại sự nghiệp. Công Vinh từng chia sẻ muốn vợ toàn tâm toàn ý cho tổ ấm. Dẫu vậy, Thủy Tiên vẫn xuất hiện ở vài sự kiện và duy trì các hoạt động thiện nguyện.