Từng có giá 1,7 tỷ, xe sang Mercedes C180 nay bán giá ngang Honda Air Blade

Tại Việt Nam, thị trường xe sang cũ đang ngày càng nhiều xe và đa dạng mức giá khác nhau. Những mẫu xe sang của Mercedes, BMW hay Lexus từng có giá hàng tỷ đồng, nay chỉ còn vài trăm triệu đồng. Dù chi phí sử dụng cao hơn đôi chút, những chiếc xe này vẫn có tệp khách hàng riêng do đem lại trải nghiệm sang trọng, tiện nghi và độ an toàn mà xe phổ thông khó sánh được.

Ảnh: Tiến Dũng

Chiếc Mercedes-Benz C180 gần đây được chào bán với giá 66 triệu đồng là một ví dụ điển hình. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc xe thuộc phiên bản Kompressor, sản xuất năm 2003 và đã lăn bánh hơn 112.000km. Như vậy, mỗi năm chiếc xe chỉ đi vỏn vẹn hơn 5.000km. Người bán cho biết, chiếc xe vẫn hoạt động bình thường, song không có cam kết về động cơ, thân vỏ nguyên bản.