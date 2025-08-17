‏Từng chỉ là 'cái bóng' trên màn ảnh, Thái Anh nay thành 'vai phụ quen mặt' của showbiz Việt

Thái Anh, tên thật là Bùi Anh Thái (SN 2000) tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Anh không có nền tảng nghệ thuật từ gia đình. Niềm yêu thích phim ảnh đến từ thời thơ ấu khi thường xuyên xem truyền hình cùng bà tại nhà.
Năm 17 tuổi, Thái Anh lần đầu tham gia biểu diễn trong một vở kịch tại trường THPT. Sau khi tốt nghiệp, anh lên TP.HCM học đại học ngành tài chính theo định hướng gia đình. Trong thời gian là sinh viên, anh bắt đầu tìm cơ hội đóng phim, chủ yếu là các vai quần chúng trong phim truyền hình và web drama. Các vai này thường không có thoại, xuất hiện ngắn trên màn hình.
Từ năm 2019 đến nay, Thái Anh từng góp mặt trong một số phim như Gió ngược chiều, Trò chơi bóng tối, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Công tử Bạc Liêu, Chị mẹ, Làm giàu với ma… Hầu hết các vai đều thuộc tuyến phụ hoặc làm nền cho cảnh quay chính.
Nam diễn viên từng gặp nhiều khó khăn trong quá trình đi quay. Có thời điểm sau một ngày làm việc liên tục, anh bị mất điện thoại, ví tiền và giấy tờ. Sau sự cố, thay vì chuyển hướng khác, anh tiếp tục kiên trì tham gia các vai nhỏ và làm thêm ngoài giờ để theo đuổi công việc diễn xuất.
Từ năm 2021 đến năm 2023, Thái Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh cho biết đây là giai đoạn giúp bản thân rèn luyện tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Sau khi xuất ngũ, nam diễn viên trở lại với phim ảnh. Các vai diễn sau này tuy vẫn thuộc tuyến phụ như công an, giang hồ hoặc nhân vật phụ có tương tác trong phim nhưng đều đã có thoại và cũng có ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ.
Hiện tại, Thái Anh hoạt động độc lập, chưa trực thuộc công ty quản lý. Anh tiếp tục nhận các vai diễn ngắn, chủ yếu trong các phim chiếu mạng, sitcom có yếu tố hành động, hình sự hoặc xã hội. Anh cho biết mục tiêu trước mắt là duy trì hoạt động nghề đều đặn và tìm thêm cơ hội ở các dự án lớn hơn.