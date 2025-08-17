‏Từng chỉ là 'cái bóng' trên màn ảnh, Thái Anh nay thành 'vai phụ quen mặt' của showbiz Việt

‏Thái Anh, tên thật là Bùi Anh Thái (SN 2000) tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Anh không có nền tảng nghệ thuật từ gia đình. Niềm yêu thích phim ảnh đến từ thời thơ ấu khi thường xuyên xem truyền hình cùng bà tại nhà.

‏Diễn viên Thái Anh - quen mặt với khán giả qua các vai phụ truyền hình, web drama,‏‏ ‏‏sitcom…

‏Năm 17 tuổi, Thái Anh lần đầu tham gia biểu diễn trong một vở kịch tại trường THPT. Sau khi tốt nghiệp, anh lên TP.HCM học đại học ngành tài chính theo định hướng gia đình. Trong thời gian là sinh viên, anh bắt đầu tìm cơ hội đóng phim, chủ yếu là các vai quần chúng trong phim truyền hình và web drama. Các vai này thường không có thoại, xuất hiện ngắn trên màn hình.‏