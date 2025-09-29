Từng bị lừa mua Rolls-Royce, nữ đại gia Cần Thơ vừa mua tiếp siêu xe Lamborghini

Đại gia Cần Thơ cũng không ngoại lệ khi một số đại gia sở hữu những siêu xe như Lamborghini Huracan, Porsche 911,… Gần đây, một nữ đại gia Cần Thơ cũng mạnh tay chi không dưới 16 tỷ đồng để mua về siêu SUV Lamborghini Urus Performante. Chiếc xe được nhập khẩu bởi đại lý chính hãng, từng thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội.

Các đại gia miền Tây Nam Bộ được biết đến với độ chịu chi cho thú chơi siêu xe không kém đại gia Sài Gòn hay Hà Nội, như đại gia Kiên Giang từng sở hữu chiếc McLaren 765LT và G800 Brabus trị giá gần 50 tỷ đồng, hay đại gia An Giang sở hữu đã và đang sở hữu dàn siêu xe, xe sang trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Ít người biết rằng, nữ đại gia này là người đặt mua chiếc Rolls-Royce Phantom VIII và chuyển 6,5 tỷ đồng đặt cọc cho Nguyễn Huy Tuấn (một người bán xe sang có tiếng) từ năm 2023. Tuy nhiên, người này sau đó đã dùng số tiền trên cho mục đích cá nhân mà không đặt mua xe như cam kết. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Tuấn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếc Lamborghini Urus Performante nguyên bản mang màu vàng tươi đặc trưng của thương hiệu siêu xe Italy. Sau khi về tay đại gia Cần Thơ, xe đổi sang màu tím bằng phương pháp dán decal và mang biển số 14A-999.95 (có giá 210 triệu đồng trên trang chủ công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam).

Ngoài chiếc siêu xe, đại gia này đã và đang sở hữu nhiều xe sang đắt tiền khác như Mercedes-Maybach GLS 600, Range Rover SVAutobiography, Lexus LX 600,…