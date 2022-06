Túi phình mạch máu não như “quả bom nổ chậm”

Vỡ phình mạch não (còn gọi vỡ mạch máu não) là tình trạng túi phình mạch não bị vỡ khiến máu thoát ra khỏi lòng mạch, tụ trong nhu mô não hoặc trong khoang dưới nhện, gây kích thích màng não và làm tổn thương các tế bào não. Bên cạnh đó, máu không thể lưu thông lên não được, khiến tế bào não bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng.



Nguyên nhân vỡ túi phình mạch máu não thường do bị chấn thương hoặc không do chấn thương. Với vỡ túi phình không do chấn thương thường diễn ra âm thầm như “quả bom nổ chậm”, bởi các túi phình động mạch bị mỏng, yếu đi rồi phình ra. Túi này có thể vỡ ra do tác động bởi các yếu tố như: tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc di truyền. Bệnh nhân V ở trên là một trường hợp điển hình.



Bàn về vỡ túi phình mạch máu não diễn ra âm thầm, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam - Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân Dân 115 kể, ông từng gặp một bệnh nhân tuổi còn trẻ đến xin khám trong lo lắng vì tình cờ phát hiện có một túi phình nhỏ, khoảng 5mm tại động mạch cảnh trong. Sau khám, nam bệnh nhân xin được can thiệp ngay vì sợ túi phình bị vỡ và mình có nguy cơ bị đột quỵ bất cứ lúc nào.