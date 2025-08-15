'Túi nước lớn' treo ở miền Bắc, nhiều nơi mưa lớn

Sáng 15-8, Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc có mưa vừa đến mưa to kéo dài từ đêm 14-8. Bầu trời phủ mây dày đặc. Hình ảnh vệ tinh chụp tia hồng ngoại cho thấy nhiều "túi nước lớn" bao trùm. Theo người dân, khu vực phía Đông của TP Hải Phòng, các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên… có mưa to.

Những ổ mây lớn bao phủ phía Bắc trong sáng nay. Ảnh vệ tinh

Cơ quan khí tượng ghi nhận từ khoảng 6 giờ sáng, Bắc bộ đã có mưa nhiều, phía Đông mưa to hơn phía Tây, tập trung từ Nam Quảng Ninh, Hải Phòng sang Hưng Yên, Bắc Ninh và cả Lạng Sơn. Dự báo gần trưa, mưa sẽ giảm, nhưng tăng trở lại vào đêm.