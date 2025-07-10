HLV Thomas Tuchel đã công bố danh sách triệu tập tuyển Anh chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 trong tháng 10 với khá nhiều bất ngờ. Trong đó, HLV Thomas Tuchel gây sốc khi triệu tập cầu thủ 20 tuổi vào tuyển Anh lần đầu tiên.

Tuchel, 52 tuổi, đã công bố đội hình tuyển Anh vào cuối tuần trước cho các trận đấu sắp tới với xứ Wales cũng như Latvia và gây ra một vài bất ngờ trong sự lựa chọn của mình. Và bất ngờ tiếp tục xảy ra ba ngày sau đó khi cầu thủ chủ chốt của Manchester City là Nico O'Reilly được Tuchel lần đầu tiên triệu tập vào tuyển Anh.

O'Reilly, 20 tuổi, được gọi muộn sau khi đội trưởng của Chelsea Reece James buộc phải rút khỏi tuyển Anh. James đã bị chấn thương trong trận thắng 2-1 trước Liverpool tại Premier League ở Stamford Bridge vào tuần trước.

O'Reilly có thể sẽ ra mắt đội tuyển Anh trong trận giao hữu với xứ Wales tại Wembley vào thứ năm (giờ quốc tế) hoặc trận vòng loại World Cup 2026 với Latvia vào thứ ba tuần sau. Tiền vệ của Man City này đã chơi cho Tam sư từ cấp độ U-15 đến U-20.