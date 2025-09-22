Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Chung sức trước thách thức toàn cầu

Đầu tháng này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 80 đã khai mạc kỳ họp toàn thể đầu tiên tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ). Kỳ họp Đại hội đồng năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập.

Một trong chuỗi hoạt động quan trọng nhất của kỳ họp Đại hội đồng LHQ năm nay là Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80. Tuần lễ Cấp cao sẽ bắt đầu vào ngày 23 và kéo dài đến ngày 29-9, với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao các nước thành viên LHQ.

Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 80 tại TP New York (Mỹ) ngày 9-9. Ảnh: UN

"Chung sức để tốt hơn"

Đại diện toàn bộ 193 quốc gia thành viên LHQ cùng với hai phái đoàn quan sát viên sẽ phát biểu trong cuộc tranh luận chung của Tổ chức, diễn ra tại Phòng họp Đại hội đồng, theo trang web của LHQ (un.org).

Trong khi đó, khắp khuôn viên trụ sở LHQ, một loạt cuộc họp cấp cao sẽ bàn thảo về những thách thức cấp bách nhất mà nhân loại đang đối mặt.

Với các cuộc khủng hoảng toàn cầu trải rộng từ chiến tranh, biến đổi khí hậu đến bất bình đẳng giới và những vấn đề đạo đức do trí tuệ nhân tạo đặt ra.

Cuộc tranh luận chung, khởi động từ ngày 23-9 chính là điểm nhấn của kỳ họp Đại hội đồng. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bước lên bục phát biểu trước phông nền mạ vàng của Phòng họp, để trình bày các ưu tiên của mình trước toàn cầu.