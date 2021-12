Tua lại màn vấp váy của Thùy Tiên để thấy hoa hậu đã tiến bộ cỡ nào!

Trước khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên cũng từng trở thành đại diện Việt Nam thi Miss International 2018. Thời điểm đó, Á hậu Thúy An gặp lý do về sức khỏe nên người đẹp nhân ái Thùy Tiên được chọn thay thế.



Hình ảnh Thùy Tiên xuất hiện tại sân bay trên đường sang Nhật tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc Tế 2018 với trang phục nền nã, kín đáo khác hẳn hình ảnh "cô Tiên" sexy ngút ngàn hiện tại. Thùy Tiên được chọn dự thi Hoa hậu Quốc tế sau khi đại diện ban đầu - Á hậu Thúy An - từ chối vì lý do sức khỏe.

Tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu quốc tế, dù được đánh giá khá cao nhưng người đẹp lại trượt khỏi top 15 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nhìn lại những phần trình diễn của Thùy Tiên năm ấy mới thấy cô đã nỗ lực và tiến bộ vượt bậc cỡ nào để tỏa sáng ngôi vị cao nhất ở Miss Grand.