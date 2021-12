Tự ý ngắt tiếng Quốc ca dù không bị "đánh" bản quyền bị xử lý như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Tối ngày 6/12, tại buổi tường thuật trực tiếp trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào được phát trên YouTube, phần hát Quốc ca của các cầu thủ Việt Nam đã bị ngắt tiếng kèm theo dòng chữ "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Việc không thể nghe được bài hát Quốc ca khiến các khán giả Việt Nam vô cùng bất bình và nổ ra nhiều tranh cãi trái chiều.

Như đã biết, ngày 15/7/2016, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng ca khúc "Tiến quân ca" cho Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, bản Quốc ca chuẩn được đơn vị này xin phép lấy nguồn từ Cổng Thông tin Chính phủ để cung cấp cho Liên đoàn bóng đá châu Á. Thông thường ở các giải đấu, Ban tổ chức sẽ lấy bản Quốc ca chuẩn mà VFF đã cung cấp.

Một câu hỏi được đặt ra, trong trường hợp đây là bản Quốc ca chuẩn không bị "đánh bản quyền" nhưng đơn vị tiếp sóng trận bóng đá vẫn tự ý ngắt tiếng chỉ vì đề phòng bị mất doanh thu, thì có vi phạm pháp luật?

Phần hát quốc ca bị ngắt tiếng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội).