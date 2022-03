Tự xưng công an, đe dọa bắt giam 2 tháng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng

Ngày 8-3, tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hưng (SN 1978) và Dương Tuấn Anh (SN 1981, cùng trú tại tổ 19, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 174 - Bộ luật hình sự.



Dương Tuấn Anh khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, 1 người dân đến Công an huyện Vũ Thư trình báo về việc bị một nhóm đối tượng giả danh là công an đe dọa, chiếm đoạt trên 240 triệu đồng.

Theo trình báo của bị hại, 1 người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình điện thoại thông báo về việc đang điều tra vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng và yêu cầu bị hại phải chuyển tiền để điều tra xác minh. Đối tượng này còn đe dọa nạn nhân nếu không thực hiện theo yêu cầu trên sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trước lời đe dọa của đối tượng, nạn nhân đã sợ hãi chuyển toàn bộ số tiền bản thân hiện có trong sổ tiết kiệm là 241.759.000 đồng cho đối tượng. Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Dương Quang Hưng (SN 1978) và Dương Tuấn Anh (SN 1981), cùng trú tại tổ 19, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận vào khoảng cuối năm 2021, Dương Quang Hưng và Dương Tuấn Anh lập ra một tài khoản ngân hàng rồi đưa cho một đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt được. Ngày 15-2-2022, Tuấn Anh và Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 241.759.000 đồng của nạn nhân và nhận 23 triệu đồng trong tổng số tiền chiếm đoạt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo này, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi phát hiện thì cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an để điều tra xác minh, xử lý.