Từ xe ôm thành 'tú ông' điều hành đường dây Sugar baby ở Hà Nội

Hà Trọng Thắng (SN 1993, quê Quảng Nam, tạm trú tại Hà Nội) bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ, đồng thời bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Môi giới mại dâm.



Tại cơ quan công an, Thắng cho biết, ra Hà Nội làm lao động tự do được hơn 10 năm với công việc chính là chạy xe ôm, những năm gần đây anh ta bán hàng online.



Vào đầu tháng 6/2021, qua không gian mạng, Thắng tìm hiểu và biết được có nhiều khách nam muốn mua dâm theo hình thức "gặp gỡ yêu thương có thời gian cụ thể", tức là mua bán dâm trả tiền theo tháng hoặc theo ngày.

Hà Trọng Thắng tại cơ quan công an Thắng lập zalo để gái bán dâm và khách mua dâm có nhu cầu có thể liên lạc. Sau khi hoàn thiện đường dây, Thắng bắt đầu đăng tải tìm kiếm kết nối "Sugar Baby - Sugar Dady".



Khoảng cuối tháng 9/2021, Ng. A. Th (17 tuổi, trú Hà Nội) đã kết nối liên hệ với gã "tú ông".



Th. liên hệ với Thắng cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: chiều cao 1m65, nặng 50 kg, số đo (94-62-90cm). Cô gái này gửi kèm một số hình ảnh cá nhân "nóng bỏng" để Thắng tìm Daddy. Cô gái này yêu cầu chu cấp 15 triệu/tháng và một tháng chỉ gặp 4 lần để quan hệ tình dục.



Vài ngày sau, Ng.Q.H. (trú quận Ba Đình, Hà Nội) liên hệ với Thắng và được giới thiệu cô gái tên Th. kể trên. Hình ảnh các cô gái trong nhóm Sugar Baby do Thắng điều hành Thoả thuận thành công, H. trả cho Thắng 2 triệu đồng tiền môi giới. Sau khi gặp mặt quan hệ lần đầu tiên xong H. phải đưa trước cho Th. số tiền 6 triệu đồng, còn cô gái bán dâm trả cho Thắng 1 triệu đồng. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.