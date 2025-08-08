Từ World Wide Web đến Khanmigo: Hành trình biến tri thức mở thành sức mạnh cho giáo dục số

Điều đặc biệt là Tim Berners-Lee đã trao tặng Web cho toàn nhân loại miễn phí. Ông tin rằng tri thức cần được chia sẻ rộng rãi để giải quyết những vấn đề lớn nhất của loài người. Tinh thần "mở" ấy đã tạo nên một cuộc cách mạng, xóa bỏ rào cản địa lý và mở ra một kỷ nguyên mới của thông tin.
Khi giáo dục bước vào kỷ nguyên AI
Ba thập kỷ sau, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Nếu Web đã giúp mọi người tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, thì AI đang tiến thêm một bước: cá nhân hóa việc học, giúp mỗi người tiếp cận nội dung phù hợp với trình độ và phong cách của mình.
Khan Academy, ra đời năm 2008 đã tiếp nối tinh thần tri thức mở ấy bằng cách cung cấp miễn phí hàng nghìn bài giảng chất lượng cao. Tại Việt Nam, Khan Academy Vietnam không chỉ Việt hóa học liệu mà còn xây dựng một nền tảng học tập số toàn diện, giúp giáo viên và học sinh ở mọi nơi, từ thành phố đến vùng sâu vùng xa, đều có cơ hội học tập với chất lượng quốc tế.
Khanmigo: Trợ lý AI khơi dậy khát vọng học tập
Hành trình ấy đến nay bước sang một trang mới với Khanmigo – trợ lý AI được thiết kế dành riêng cho giáo dục. Đây không chỉ là một chatbot thông thường mà là một công cụ đồng hành thông minh với “sứ mệnh”: trao quyền cho giáo viên, khơi gợi tiềm năng ở học sinh và đồng hành cùng phụ huynh.
Đối với giáo viên, Khanmigo là một trợ giảng đáng tin cậy. Với 25 tính năng, Khanmigo giúp giáo viên soạn giáo án, tạo câu hỏi phân hóa, gợi ý phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm học sinh, giải phóng giáo viên khỏi những công việc lặp lại để tập trung vào việc truyền cảm hứng, khơi gợi động lực học tập cho các em học sinh.
Đối với học sinh, Khanmigo không đưa ra đáp án mà đóng vai trò như một gia sư thông thái. Với phương pháp Socratic, Khanmigo dẫn dắt học sinh từng bước, đặt câu hỏi để khơi gợi tư duy, giúp các em tự tìm ra lời giải. Với phương pháp này, Khanmigo nuôi dưỡng khả năng tự học và tư duy phản biện, giúp các em không chỉ hiểu bài mà còn biết cách học.
Đối với phụ huynh, Khanmigo là một người bạn đồng hành giúp phụ huynh theo dõi tiến trình học của con và đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp việc kèm cặp tại nhà trở nên hiệu quả hơn.
Khanmigo phát huy sức mạnh nhờ được tích hợp trực tiếp với kho học liệu chuẩn quốc tế của Khan Academy, giúp mọi gợi ý từ AI đều chính xác, bám sát chương trình học và định hướng phát triển tư duy cho học sinh. Đây là minh chứng cho việc ứng dụng AI một cách thực chất và có trách nhiệm trong giáo dục đúng với định hướng mà Chính phủ Việt Nam và ngành giáo dục đang ưu tiên thúc đẩy.
Từ giấc mơ vĩ đại đến tầm nhìn cho giáo dục Việt Nam
Cũng như Tim Berners-Lee đã trao tặng Web cho nhân loại để mọi người cùng nhau giải quyết các vấn đề lớn, Khan Academy Vietnam đã, đang trao vào tay giáo viên và học sinh những công cụ tốt nhất để chinh phục tri thức trong thời đại mới.
Nếu World Wide Web từng mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên thông tin toàn cầu, thì Khanmigo là bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo, đưa giáo dục đến gần từng giáo viên, với từng người học với sự thông minh, cá nhân hóa chưa từng có.
Khi công nghệ song hành cùng con người, “bình dân học vụ số” sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hiện thực là một Việt Nam nơi mọi người, ở bất cứ đâu, đều có cơ hội học tập suốt đời với chất lượng ngang tầm thế giới.