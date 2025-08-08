Từ World Wide Web đến Khanmigo: Hành trình biến tri thức mở thành sức mạnh cho giáo dục số

Điều đặc biệt là Tim Berners-Lee đã trao tặng Web cho toàn nhân loại miễn phí. Ông tin rằng tri thức cần được chia sẻ rộng rãi để giải quyết những vấn đề lớn nhất của loài người. Tinh thần "mở" ấy đã tạo nên một cuộc cách mạng, xóa bỏ rào cản địa lý và mở ra một kỷ nguyên mới của thông tin.

Khi giáo dục bước vào kỷ nguyên AI

Ba thập kỷ sau, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Nếu Web đã giúp mọi người tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, thì AI đang tiến thêm một bước: cá nhân hóa việc học, giúp mỗi người tiếp cận nội dung phù hợp với trình độ và phong cách của mình.