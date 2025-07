Từ vụ tai nạn lật xe ở Hà Tĩnh: Ngồi vị trí nào an toàn nhất trên xe giường nằm?

Khu vực này nằm xa đầu xe, tránh được nguy cơ thương nặng nếu bị đâm trực diện. Vị trí này cách xa phần đuôi – vốn dễ bị ảnh hưởng nặng nề đầu tiên khi xe phía sau đâm tới. Bên phải ít tiếp xúc trực tiếp với xe ngược chiều hơn. Đặc biệt, ở các vụ tai nạn do xe lật nghiêng, tầng hai ít bị đè hơn so với tầng một.

Theo phân tích của các chuyên gia an toàn giao thông và dữ liệu thực tế từ nhiều vụ tai nạn, vị trí được cho là an toàn nhất trên xe giường nằm là tầng hai, khu vực giữa thân xe, phía bên phải.

Trái lại, các vị trí có nguy cơ cao, chịu tổn thương nặng nề hơn khi xảy ra sự cố là giường đầu tầng một (ngay sau khoang lái), giường tầng một sát cửa lên xuống, và hàng cuối xe. Đây là những khu vực chịu tác động trực tiếp khi xảy ra va chạm hoặc dễ bị đè khi xe lật. Trong vụ tai nạn lật xe ở Hà Tĩnh, nhiều nạn nhân tử vong nằm ở tầng một, gần đầu xe – nơi cabin đè trúng khi xe lật nghiêng sang trái sau khi nổ lốp trước. Một số bị mắc kẹt giữa hệ thống giường khi xe nghiêng, không thể thở hoặc yếu sức ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, cũng có những nạn nhân nằm ở tầng cao, không thắt dây an toàn, bị văng ra ngoài do kính bị vỡ và xe xoay vòng trước khi lật. Khi xe lộn tới 3 vòng, các nhạn nhân bị va đập vào thành giường, trần xe, hoặc các vật cứng khi xe nghiêng, khiến chấn thương sọ não, ngực, nội tạng.

Thắt dây an toàn: Việc nhỏ nhưng cứu cả tính mạng hàng khách

Như vậy, để đảm bảo an toàn khi đi xe khách thì vị trí ngồi không phải là yếu tố hàng đầu. Về nguyên tắc, mọi vị trí trên xe đều được đảm bảo an toàn theo thiết kế tiêu chuẩn của phương tiện.

Yếu tố quyết định đến mức độ an toàn nhất chính là việc thắt dây an toàn. Các xe giường nằm hiện nay đã trang bị dây đai tại từng khoang nằm, nhưng việc sử dụng vẫn chưa phổ biến. Thực tế cho thấy, nếu hành khách thắt dây an toàn thì có khả năng sống sót cao hơn khi xe lật, do họ không bị văng ra khỏi giường hoặc va đập vào thành xe.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2025), tài xế không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng và trừ điểm giấy phép lái xe; hành khách được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000-400.000 đồng.

Tất nhiên, không có vị trí nào trên xe là "tuyệt đối an toàn" nếu tai nạn xảy ra với tốc độ cao hoặc trong điều kiện quá bất lợi. Tuy nhiên, hiểu rõ cấu trúc xe, tuân thủ các nhắc nhở, khuyến cáo của nhà xe, nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của mỗi hành khách để bảo vệ tính mạng của chính mình.