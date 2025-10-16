Từ vụ Shark Bình, cảnh báo chiêu 'lùa gà' trên thị trường tài sản mã hoá

Từ tháng 8-2021 đến 11-2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỉ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng).

Theo Công an Hà Nội, trong quá trình phát triển dự án, các nghi can đã thống nhất chính sách phát triển các dự án đồng tiền số AntEx, trong đó dự kiến bán 100 tỉ token ra thị trường.

Các quyết định tố tụng được triển khai ngày 10-10. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) đã bị cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ tháng 11-2021 đến 12-2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Việc này được cho là nhằm quảng bá đồng tiền số và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn.

Tiến sỹ Kinh tế Huỳnh Thanh Điền, Giảng viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) cho rằng hiện có nhiều đồng tiền mã hóa và những đồng tiền này được phát hành trước khi Nhà nước cho phép thí điểm, vậy tính pháp lý của những đồng tiền này như thế nào là điều cần phải làm rõ.

Câu chuyện của ông Bình và nhiều hội nhóm diễn ra theo cách này, tức “lòng tham của người đi trước trả cho lòng tham của người đi sau”. “Vì vậy cần phải gọi thẳng tên của những mô hình như ông Bình và các hội nhóm tôi nói ở trên là lừa đảo”, ông Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh.

Nói cách khác, những đồng tiền như của ông Bình hay rất nhiều hội nhóm đang phát hành ra hoàn toàn không có gì đảm bảo cả. Quy trình lừa đảo nói chung như sau: Mở công ty công nghệ, xây dựng hình ảnh cá nhân, khoe mẽ sự thành công, giàu có, thành đạt để hút người muốn giàu nhanh; rồi huy động tiền nói rằng đầu tư dự án nào đó, nhưng cuối cùng thực ra không đầu tư gì cả, gom đầy túi rồi kêu sập hệ thống hoặc làm cho giá tiền rớt mạnh và ôm tiền biến mất.

Trong khi đó, nhiều người tham gia vào đầu tư mà không hiểu biết về tài sản họ đang đầu tư hoặc hình thức kinh doanh của nơi mình đầu tư như thế nào. "Những người không có chuyên môn về kinh tế, tài chính thì cần cẩn trọng, không nên thấy người khác mua được kiếm lời, khoe lãi mà mình đu theo nhiều khi có thể kết quả sẽ dẫn đến mất tiền", ông Điền khuyến nghị.