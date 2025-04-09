Từ vụ ồn ào tại lễ tang NSƯT Ngọc Trinh: Khoảng trống pháp lý và đạo. đức

ThS Hiếu phân tích thêm: Công an hoặc chính quyền địa phương có quyền và trách nhiệm can thiệp nhằm giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi gây rối tại nơi tổ chức tang lễ. Họ có thể lập biên bản, nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính đối với người cố tình quay phim, phát trực tiếp gây ảnh hưởng đến sự trang nghiêm hoặc xâm phạm quyền hình ảnh, bí mật đời tư.

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 đã có quy định về quyền cá nhân đối với hình ảnh (Điều 32), về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 34); Luật An ninh mạng 2018 cũng cấm đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Nghị định 15/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022) quy định các mức xử phạt hành chính đối với hành vi tung tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm trên mạng. Như vậy, dù chưa có quy định chuyên biệt, việc tự ý quay phát, bịa đặt để câu view hoàn toàn có thể bị coi là vi phạm và bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Trao đổi với PV, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hiếu (Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết hiện nay chưa có quy định riêng điều chỉnh trực tiếp, chi tiết về việc quay phim, chụp ảnh tại tang lễ.

Làm sao để không tái diễn? Tình trạng livestream, quay chụp gây ồn ào nơi tang lễ, lợi dụng sự mất mát và không khí đau buồn để câu kéo sự chú ý từng xảy ra trong các tang lễ NSƯT Vũ Linh, nghệ sĩ Chí Tài... Điều này phản ánh khoảng trống trong nhận thức văn hoá, khi một số người đặt lợi ích cá nhân và lượt xem lên trên sự tôn trọng dành cho người đã khuất và tang quyến. Về phương diện pháp lý, các vụ việc trước đây cũng bộc lộ hạn chế: chưa có chế tài riêng áp dụng cho không gian tâm linh, trong khi gia đình và ban tổ chức chưa nắm hết quy định chung để xử lý mạnh mẽ, có hệ thống. Vì vậy, tình trạng hỗn loạn dễ tái diễn, gây thêm tổn thương. Cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền, coi đây là bài học để xã hội nhận thức rõ hơn, đồng thời đặt ra sự cần thiết của những quy định cụ thể hơn, biện pháp bảo vệ thiết thực.﻿ - ThS NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Nếu chỉ ghi hình chung, từ xa thì khó coi là phạm luật, nhưng nếu thô lỗ, làm lộ mặt, thông tin cá nhân thì có thể xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Gia đình có quyền yêu cầu gỡ bỏ video, khởi kiện dân sự để đòi xin lỗi, cải chính, bồi thường thiệt hại theo Bộ luật Dân sự. Trong trường hợp có yếu tố bịa đặt nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm, còn có thể yêu cầu xử lý hành chính, thậm chí yêu cầu xử lý hình sự người có hành vi vi phạm về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, theo ThS Hiếu, ranh giới giữa tự do ngôn luận và quyền riêng tư cần được nhìn nhận cân bằng: quyền tự do biểu đạt là hiến định, nhưng không phải tuyệt đối, và khi đã xâm phạm đến đời tư, sự tôn nghiêm hay xúc phạm người khác thì phải bị xử lý.

Về giải pháp, ThS Hiếu cho rằng để bảo vệ quyền riêng tư và sự tôn nghiêm của tang lễ, pháp luật cần bổ sung các điều khoản trong lĩnh vực văn hóa hoặc an ninh mạng, quy định rõ chế tài xử phạt đối với hành vi quay, phát live, lan truyền hình ảnh tại tang lễ mà không có sự đồng ý của gia đình.

Song song đó, chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp với gia đình để giữ trật tự tại những nơi nhạy cảm như tang lễ, giỗ chạp, các không gian văn hoá, truyền thống khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng phải làm việc với các nền tảng mạng xã hội, yêu cầu gỡ bỏ nội dung khai thác trái luật, đi ngược thuần phong mỹ tục.