Từ vụ Ninh Dương Story: Báo động kiểu

Cặp đôi không phải nghệ sĩ này đã quyết định hủy fan meeting sau khi sở VH TT TP HCM lên tiếng

Nguyên nhân được Ninh Dương Story chia sẻ là "sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn".

Vì vậy cặp đôi quyết định dừng tổ chức sự kiện đồng thời hướng dẫn chi tiết cách nhận tiền hoàn vé và tặng quà đến những người đã mua vé.

Ninh Dương Story chia sẻ rằng những ngày vừa rồi, chúng mình đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu, chúng mình mong muốn mang tới một buổi gặp gỡ, giao lưu thật chỉn chu và hấp dẫn dành cho những người đã đồng hành, ủng hộ Ninh Dương trong gần hai năm qua.

"Ninh Dương và ekip BTC đã cố gắng chuẩn bị từ nội dung, quy mô sân khấu, các tiết mục trình diễn cho đến những phần quà đặc biệt, với mong muốn tạo nên một kỷ niệm thật ý nghĩa, vì dù sao đây cũng là TIM Building đầu tiên của chúng mình mà đúng không!

Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.