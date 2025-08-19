Từ vụ nam du khách tử vong ở Cúc Phương: Nhìn lại hàng loạt vụ 'mất tích trong rừng' từng khiến dư luận xôn xao

Sau 6 ngày tìm kiếm, vào ngày 19/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương.

Theo đó, nạn nhân là anh N.Q.M. (33 tuổi, trú tại Hải Phòng). Anh M. là nam du khách tham quan vườn và mất tích nhiều ngày trước. Thi thể anh M. vừa được tìm thấy cách động Sơn Cung khoảng 500m. Khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

Sự việc đau lòng này một gióng lên hồi chuông cảnh báo, bởi trước đó cũng đã có không ít trường hợp người dân, du khách lạc trong rừng ở Việt Nam.

3 du khách lạc trong rừng già Langbiang

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngày 25/7/2024, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương cho biết, các lực lượng chức năng của huyện kịp thời tìm kiếm và giải cứu thành công 3 du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đi lạc trong rừng sâu trên núi Lang Biang, huyện Lạc Dương.

Lực lượng cứu hộ đưa các du khách bị lạc giữa rừng xuống núi sau khi tìm thấy.

Khoảng 17 giờ ngày 24/7, nhận tin báo có nhóm du khách đi lạc trên núi Lang Biang, Công an huyện Lạc Dương lập tức triển khai lực lượng gồm 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tự quản thị trấn Lạc Dương, cùng lực lượng khu du lịch Lang Biang chia thành nhiều mũi để tổ chức tìm kiếm. Triển khai lực lượng tìm kiếm 3 du khách đi lạc trên núi Lang Biang. Do điều kiện thời tiết bất lợi, mưa gió và đường dốc trơn trượt, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 du khách tại khu rừng già, chung quanh có vực sâu nguy hiểm. Vị trí tìm thấy các du khách thuộc tiểu khu 145B, cách cổng khu du lịch Lang Biang khoảng 10 km. Sau hơn 3 giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy các du khách đi lạc trong rừng. Công an huyện Lạc Dương thông tin, 3 du khách đi lạc được xác định là anh H.M.C (sinh năm 1970), H.N.Q (sinh năm 2006) và Đ.D.M (sinh năm 2009), đều ngụ Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm tìm thấy, cả 3 du khách đều trong tình trạng bị đói, lạnh và tinh thần hoảng loạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã động viên, cung cấp nhu yếu phẩm và đưa 3 du khách về khách sạn tại thành phố Đà Lạt trong đêm.

Cháu bé 7 tuổi câm điếc bị lạc trong rừng 2 ngày