Từ vụ một phụ nữ bị lừa 200 triệu, công an tìm ra nhóm “giết khách” ở Campuchia

Thuê người Việt lừa người Việt

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Lệ Thủy, Phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 15 người liên quan gồm:

Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001), Lưu Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN 2004), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa. Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008), Đinh Văn Sang (SN 2000), Đào Văn Thủ (SN 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982) đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Trong đó Đinh Văn Quân là người chủ chốt, Quân qua Campuchia làm việc tại khu Poipet. Đến tháng 6/2024, Quân được bố trí ở tổ sale, làm nhiệm vụ thực hiện hành vi lừa đảo (được gọi là “giết khách”). Trong quá trình làm việc, Quân đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng.