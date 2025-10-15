Từ vụ Chị Em Rọt đến Ngân 98: Hậu kiểm phải cho ra hậu kiểm!

Khi dư luận làm thay hậu kiểm

Tháng 3-2025, một TikToker tên S.T.A.C gửi mẫu “kẹo rau củ Kera” đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Kết quả: trong 100g sản phẩm chỉ có 0,51g chất xơ – tức khoảng 0,017g mỗi viên, tương đương một cọng rau muống. Không có chuyện “mỗi viên bằng một đĩa rau” như quảng cáo.

Rất nhanh, các “tác giả” của Kera được xác định là lừa dối người tiêu dùng. Và khi đó, “người ta” cũng nói đến kẽ hở trong cơ chế tự công bố – hậu kiểm, nhất là với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

Kịch bản này được lặp lại gần như nguyên vẹn với Ngân 98 và bộ sản phẩm X3/X7/X1000 + viên rau củ Collagen. Trong cuộc “so găng” trên mạng giữa Ngân 98 và Ngân Collagen, một khách hàng (tên H.) gửi mẫu đi kiểm nghiệm và phát hiện chứa sibutramine – chất bị cấm do có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp.

Hai vụ việc – và chắc chắn không chỉ hai – cho thấy hệ thống quản lý đang bị động. Trong cả hai vụ này, báo chí và người dân đã phải làm thay phần việc của Nhà nước.