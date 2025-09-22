Tu viện Solovetsky - Di sản Thế giới giữa Biển Trắng

Nơi đây, hơn 5 thế kỷ qua, vừa là thành trì của đức tin, vừa là biểu tượng lịch sử gắn liền với số phận dân tộc Nga. Tu viện Solovetsky được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Vào đầu thế kỷ 15, 3 tu sĩ khổ hạnh Savvatiy, Herman và Zosima tìm đến hòn đảo hoang vu để sống đời cầu nguyện và khổ tu. Từ những túp lều đơn sơ bên bờ biển băng giá, họ đã đặt nền móng cho một tu viện mà sau này trở thành trung tâm tôn giáo hùng mạnh của nước Nga. Năm 1436, tu viện chính thức được thành lập, Zosima trở thành vị bề trên đầu tiên.

Điều kỳ lạ là giữa vùng đất đầy gió lạnh và sóng dữ, tu viện vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Các tu sĩ ngoài việc cầu nguyện, họ còn biết tận dụng tài nguyên biển cả để làm nghề cá, khai thác muối và săn bắt. Bà Olga Poyasnikova, hướng dẫn viên dịch vụ hành hương của tu viện chia sẻ, Tu viện Solovetsky là một nơi rất quan trọng trong tâm hồn và đời sống của những người theo đạo Chính thống giáo Nga:

“Điểm đặc biệt của Tu viện Solovetsky là sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, thiên nhiên và tâm linh. Đây là một hòn đảo biệt lập, cách xa cách đất liền. Người xưa đến đây chỉ vì Đức Chúa, để biến đổi tâm hồn mình, sống cho Chúa chứ không phải cho đời. Trên đảo, không có hàng xóm, không có người giúp, chỉ có thể trông cậy vào Chúa, đó là ‘trục thẳng đứng’ duy nhất trong đời sống tinh thần của họ”.

Tu viện Solovetsky được mệnh danh là pháo đài của đức tin và lịch sử ở miền Bắc nước Nga. Tọa lạc trên quần đảo Solovetsky, vào thế kỷ 16 - 17, nơi đây từng là trung tâm kinh tế và pháo đài tinh thần, kháng cự cải cách tôn giáo trong phong trào “Cổ lễ” thế kỷ 17.

Đầu thế kỷ 20, tu viện bị giải thể và trở thành trại giam Solovki, nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân chính trị. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nơi đây hồi sinh, vừa là tu viện, vừa là bảo tàng lịch sử, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Đến đây, chỉ bước qua cổng tu viện là sẽ có cảm giác như đang chạm vào lịch sử. Các khối đá tảng to bằng cả thân người, xếp chồng thành những dãy tường thành dày hàng mét, dựng lên từ thế kỷ 16 để chống lại hải tặc và giặc ngoại xâm. Giữa sân, Nhà thờ Chuyển hình Đức Chúa Trời hiện ra với những mái vòm hình củ hành đặc trưng, nơi từng vang lên lời cầu nguyện suốt hàng trăm năm.

Mỗi năm, hàng ngàn người hành hương và khách du lịch tìm đến đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và lắng nghe những câu chuyện từ quá khứ. Anh Aleksandr Smeylyanets, du khách đến từ St. Peterburg chia sẻ, anh đến Solovetsky không chỉ để tham quan cảnh đẹp thiên nhiên phương Bắc, mà còn để tìm thấy trong lòng mình sự lắng đọng về đức tin và ký ức:

“Chúng tôi khởi hành từ Saint Petersburg bằng tàu hỏa, sau đó tiếp tục đi bằng phà. Mục đích chuyến đi là được đến thăm các thánh tích, đặt chân đến những nơi linh thiêng. Ở đây chúng tôi có cảm giác bình an và ơn phúc ngập tràn, như thể có sự hiện diện của các thánh vẫn đồng hành. Nơi này thật sự là thánh địa của nước Nga. Tôi đến cùng vị hôn thê để xin ban phúc lành cho hôn nhân và lễ cưới sắp tới”, anh Aleksandr Smeylyanets chia sẻ.

Các khối đá tảng to bằng cả thân người, xếp chồng thành những dãy tường thành dày hàng mét

Khoảng cách từ đất liền đến đảo là 240km theo đường chim bay. Anh Yevgeny Maiseyev, phi công chỉ huy trực thăng số 8 thuộc Đội bay số 2 Arkhangelsk chia sẻ, du khách có thể tham quan Tu viện bằng máy bay hoặc phà:

“Mỗi tuần, chúng tôi đều đưa du khách và hành khách đến đảo, đồng thời vận chuyển hàng cứu trợ, hành lý cho cư dân địa phương. Trên hành trình, du khách sẽ bay qua những cánh rừng bạt ngàn của tỉnh Arkhangelsk, rồi đến Biển Trắng, nơi có thể ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp và quan sát một số loài động vật bản địa. Quần đảo Solovetsky là một địa danh lịch sử tuyệt mỹ, nơi thiên nhiên hòa quyện cùng di sản văn hóa hơn 600 năm”.

Mỗi năm, hàng ngàn người hành hương và khách du lịch tìm đến đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và lắng nghe những câu chuyện từ quá khứ.

Giữa những cơn gió lạnh của Biển Trắng, Tu viện vẫn đứng sững sững, uy nghiêm như một pháo đài của đức tin, của ký ức và của khát vọng nhân văn

Tu viện Solovetsky là sự giao thoa của nhiều lớp lịch sử: từ khổ hạnh tu trì, đến sức mạnh kinh tế, quân sự, từ đấu tranh tôn giáo đến bóng tối lao tù. Mỗi viên đá, mỗi nhà nguyện, mỗi tòa tháp đều lưu giữ tiếng vọng của nhiều thế kỷ. Giữa những cơn gió lạnh của Biển Trắng, tu viện vẫn đứng sững sững, uy nghiêm như một pháo đài của đức tin, của ký ức và của khát vọng nhân văn.