Tử vi tuần mới từ 27/10 - 2/11, ba con giáp đón đầu cơ hội, vận khí tăng cao

Tuổi Tý
Tuần tới, tuổi Tý là con giáp được Thần Tài ưu ái nhất. Sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng, may mắn bắt đầu mỉm cười. Từ công việc đến tài chính, mọi thứ đều khởi sắc rõ rệt.
Bạn có thể nhận được khoản tiền lớn từ đầu tư, kinh doanh, thậm chí là một cơ hội “trúng lớn” bất ngờ như vé số hoặc phần thưởng giá trị.
Người tuổi Tý trong tuần này nên đặc biệt chú ý các con số liên quan đến 8 và 3 vì đó là con số may mắn giúp thu hút vận khí. Ngoài ra, nếu được bạn bè rủ hùn vốn hoặc thử vận may nho nhỏ, đừng ngần ngại vì khả năng “đổi đời” của bạn cao hơn thường lệ.
Tài lộc hanh thông, tình duyên cũng tươi mới, tinh thần tuổi Tý như được tiếp thêm năng lượng. Càng cho đi, bạn càng nhận lại – đúng nghĩa “mở cửa đón lộc, vận khí dâng tràn.”
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu vốn cẩn trọng, chăm chỉ, và tuần tới là thời điểm những nỗ lực ấy mang lại “quả ngọt” bất ngờ. Trong khoảng 27/10 – 2/11, vận may tài chính của bạn lên cao chót vót.
Có thể bạn sẽ nhận tin vui về tiền thưởng, trúng thưởng hoặc một món quà lớn từ người thân, đối tác.
Đặc biệt, những người tuổi Dậu làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính hoặc dịch vụ sẽ cảm nhận rõ ràng “dòng tiền chảy mạnh”, cơ hội mở rộng thu nhập không ngừng.
Thêm vào đó, quý nhân xuất hiện giúp bạn hóa giải rắc rối, khiến mọi việc trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.
Tuần này, tuổi Dậu nên thử vận với những con số mang năng lượng tích cực như 6 và 9, đồng thời giữ tâm thế lạc quan, cởi mở vì “vận khí chỉ đến khi lòng rộng mở.”
Tuổi Mão
Tuổi Mão chính là “ngôi sao may mắn” của tuần. Cục diện “Phúc tinh nhập mệnh” giúp bạn đón nhận vận hội hiếm có. Cơ hội trúng thưởng, trúng số hay nhận lộc trời ban xuất hiện bất ngờ, khiến bạn vừa vui vừa ngỡ ngàng.
Không chỉ dừng ở tài lộc, tuổi Mão còn có cơ hội bước ngoặt trong công việc, có thể là lời mời hợp tác, ký kết hoặc thăng tiến. Mọi sự diễn ra như ý, chỉ cần giữ tinh thần tỉnh táo và nắm bắt đúng thời điểm.
Tài vận của tuổi Mão trong tuần tới giống như “mạch suối vàng”, càng chạm vào càng sinh lợi. Hãy tin vào trực giác của mình, bởi đó chính là kim chỉ nam dẫn bạn đến thịnh vượng.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm