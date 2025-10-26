Tử vi tuần mới từ 27/10 - 2/11, ba con giáp đón đầu cơ hội, vận khí tăng cao

Tuổi Tý

Tuần tới, tuổi Tý là con giáp được Thần Tài ưu ái nhất. Sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng, may mắn bắt đầu mỉm cười. Từ công việc đến tài chính, mọi thứ đều khởi sắc rõ rệt.

Bạn có thể nhận được khoản tiền lớn từ đầu tư, kinh doanh, thậm chí là một cơ hội “trúng lớn” bất ngờ như vé số hoặc phần thưởng giá trị.

Người tuổi Tý trong tuần này nên đặc biệt chú ý các con số liên quan đến 8 và 3 vì đó là con số may mắn giúp thu hút vận khí. Ngoài ra, nếu được bạn bè rủ hùn vốn hoặc thử vận may nho nhỏ, đừng ngần ngại vì khả năng “đổi đời” của bạn cao hơn thường lệ.

Tài lộc hanh thông, tình duyên cũng tươi mới, tinh thần tuổi Tý như được tiếp thêm năng lượng. Càng cho đi, bạn càng nhận lại – đúng nghĩa “mở cửa đón lộc, vận khí dâng tràn.”