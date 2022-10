Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo từ 24/10-30/10/2022: Vận đào hoa, tiền bạc tới với ai?

7. Tử vi tuần mới của Thiên Bình từ 24/10-30/10/2022

Tử vi 12 chòm sao cho thấy trong tuần mới này Thiên Bình đang thiếu đi cảm giác ấm áp vốn có, bạn có thể thử nuôi những con vật nhỏ, chúng có thể giúp bạn vun đắp tình cảm, có như vậy thì bạn mới biết cách quan tâm đến người khác và ấm áp hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm của người độc thân chưa có điểm nhấn, cuộc sống vẫn bình lặng và vận may vẫn chưa mỉm cười với bạn. Các cặp đôi nên nhớ những trách nhiệm trong mối quan hệ của mình. Hãy làm mới tình yêu của bạn bằng cách hẹn hò.

Cung hoàng đạo này trong tuần mới vì không muốn vất vả nên sẽ có xu hướng trốn tránh trách nhiệm. Những người đang tìm việc vẫn đang phấn đấu sau nhiều lần không thành công. Bạn có thể muốn chuyển hướng tìm kiếm việc làm của mình.

Về tiền bạc, bạn nên cẩn thận đề phòng có người phá hoại các kế hoạch kiếm tiền của mình. Nếu ai đang chuẩn bị khai trương cơ sở kinh doanh mới trong tuần tới sẽ gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ. Sau khi lên kế hoạch, bạn phải hoàn thành tốt việc bảo mật, tránh bị lộ khiến người khác lợi dụng sơ hở của bạn.

8. Tử vi tuần mới của Bọ Cạp từ 24/10-30/10/2022

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì thì loại tự tin mù quáng này là một sự kiêu ngạo đáng lo ngại. Bạn thường không để ý đến người khác, càng khó giao tiếp, không ai muốn lắng nghe bạn.

Dù thích mọi người nhưng Hổ Cáp cần khéo léo trong cách cư xử, nếu không bạn sẽ tỏ ra lạnh lùng và chỉ khiến bạn lạc lối mà thôi. Các cặp đôi tuy cảm thấy mối quan hệ ổn định nhưng thực sự lúc này khả năng xuất hiện người thứ ba là rất cao, bạn quá tin tưởng vào tình cảm của hai người mà quên mất có thể gây nhàm chán thì nên đề cao cảnh giác.

Công việc của bạn tương đối ổn định, tuy nhiên bạn không nên thường xuyên yêu cầu đồng nghiệp làm theo phương pháp riêng của mình, nếu không sẽ xảy ra cãi vã. Bọ Cạp đang tìm việc không dễ nhận được sự đồng ý của người phỏng vấn, bạn khá căng thẳng khi trả lời các câu hỏi và đó là nguyên nhân chính khiến bạn làm không tốt.

Bọ Cạp thích kiếm tiền nhưng không có chủ kiến, đôi khi bạn cố gắng nhưng chỉ lãng phí thời gian và công sức. Một số bạn sẽ làm những việc bốc đồng, mua sắm thiếu tính toán khiến tài chính ngày khó khăn.

9. Tử vi tuần mới của Nhân Mã từ 24/10-30/10/2022

Trong tuần tới Nhân Mã lưu ý rằng mặc dù uống nước thường xuyên là tốt nhưng không nên uống nhiều nước trước khi đi ngủ, điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và không có lợi cho sức khỏe. Một số Nhân Mã sẽ bị mất ngủ trong tuần mới này.

Về tình duyên, khi tâm trạng không được tốt lại được người mình thích an ủi, đó là điều may mắn mà bạn không ngờ tới. Nhân Mã đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. Nhân Mã có đôi sẽ giữ khoảng cách an toàn với người khác phái, tạo cho đối phương cảm giác an toàn.

Trong công việc, bạn nên chuẩn bị kỹ càng. Nhân Mã hiện tại rất khó tìm được việc làm, bạn có thể bắt đầu có tâm lý bất ổn.

Để kiếm nhiều tiền hơn, bạn cũng cần có kỹ năng. Công việc hiện tại mang lại thu nhập ổn định nhưng không cao. Nếu bạn có thêm kỹ năng, bạn có thể tiết kiệm công sức và có thu nhập tốt hơn. Nhìn chung, tài chính của bạn sẽ dần được cải thiện trong tuần và bạn sẽ không bị nợ nần.