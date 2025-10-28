Tử vi thứ Tư 29/10: Ba con giáp tiền đổ về túi liên tục, kích hoạt may mắn

Tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ bước vào ngày 29/10 với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Ngôi sao Tài Lộc chiếu mệnh giúp họ thu hút may mắn trong cả công việc và kinh doanh.
Những ai đang đầu tư, buôn bán hoặc làm nghề tự do có khả năng nhận được khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.
Không chỉ vậy, tuổi Tỵ còn có duyên gặp quý nhân, người mang đến cơ hội hợp tác hoặc giúp tháo gỡ vấn đề tài chính đang bế tắc. Nhờ vậy, túi tiền của họ dày lên trông thấy.
Lời khuyên cho tuổi Tỵ: Hôm nay hãy mạnh dạn đưa ra quyết định, đừng ngần ngại thử điều mới. May mắn đang nghiêng về phía bạn, chỉ cần hành động đúng lúc, thành công sẽ nằm trong tầm tay.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu hôm nay được cát tinh phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Công việc tiến triển tốt, cấp trên ghi nhận nỗ lực, đồng nghiệp ủng hộ.
Đặc biệt, nếu bạn đang theo đuổi dự án hoặc ý tưởng mới, hôm nay là thời điểm vàng để khởi động.
Về tài chính, tuổi Dậu dễ đón nhận “khoản tiền rơi” bất ngờ, có thể là thưởng, lợi nhuận hay quà tặng từ người thân. Những ai đang làm kinh doanh cũng có dấu hiệu khách hàng tăng mạnh, doanh thu bùng nổ.
Tình cảm cũng nở rộ, người độc thân có cơ hội gặp đối tượng hợp duyên khi tham gia sự kiện hoặc công việc liên quan đến giao tiếp.
Lời khuyên cho tuổi Dậu: Hãy tự tin phát huy khả năng giao tiếp và trực giác của mình, bởi đây chính là “vũ khí” thu hút tiền tài và cơ hội.
Tuổi Tuất
Tuổi Tuất đón ngày 29/10 với tâm thế vững vàng và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nhờ được quý nhân nâng đỡ, mọi việc tưởng chừng khó khăn lại trở nên suôn sẻ.
Đặc biệt, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản hoặc công nghệ sẽ thấy vận may mở rộng, có thể ký kết hợp đồng hoặc nhận lời mời hợp tác tiềm năng.
Tài vận trong ngày tăng rõ rệt, tiền về túi liên tục. Với người đang nỗ lực tiết kiệm hoặc đầu tư, đây là lúc nên kiểm soát dòng tiền khéo léo để nhân đôi lợi nhuận.
Về tình cảm, người tuổi Tuất có thể nhận tin vui bất ngờ, một lời tỏ tình, cuộc gặp gỡ định mệnh hoặc bước ngoặt trong mối quan hệ hiện tại.
Lời khuyên cho tuổi Tuất: Giữ tinh thần tích cực, đừng ngại chia sẻ ý tưởng, vì hôm nay mọi điều bạn nói ra đều dễ được đón nhận và mang lại giá trị.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm