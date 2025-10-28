Tử vi thứ Tư 29/10: Ba con giáp tiền đổ về túi liên tục, kích hoạt may mắn

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ bước vào ngày 29/10 với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Ngôi sao Tài Lộc chiếu mệnh giúp họ thu hút may mắn trong cả công việc và kinh doanh.

Những ai đang đầu tư, buôn bán hoặc làm nghề tự do có khả năng nhận được khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ còn có duyên gặp quý nhân, người mang đến cơ hội hợp tác hoặc giúp tháo gỡ vấn đề tài chính đang bế tắc. Nhờ vậy, túi tiền của họ dày lên trông thấy.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ: Hôm nay hãy mạnh dạn đưa ra quyết định, đừng ngần ngại thử điều mới. May mắn đang nghiêng về phía bạn, chỉ cần hành động đúng lúc, thành công sẽ nằm trong tầm tay.