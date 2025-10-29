Tử vi thứ Năm 30/10: Ba con giáp may mắn nhất, tài vận khởi sắc

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý hôm nay sẽ đón nhận một ngày đầy ắp cơ hội tài chính. Với trí óc nhạy bén và sự nhạy cảm với thời cuộc, Tý sẽ dễ dàng nắm bắt những dự án hoặc thương vụ mang lại lợi nhuận lớn.

Các mối quan hệ xã hội cũng hỗ trợ đắc lực, có thể là một lời mời hợp tác bất ngờ hoặc một khoản đầu tư sinh lời.

Nếu bạn đang kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng quên kiểm tra kỹ lưỡng các hợp đồng, vì một chút cẩn thận sẽ giúp bạn "ngồi đếm tiền" mà không gặp rủi ro.

Lời khuyên: Hãy tận dụng trực giác mạnh mẽ của mình, nhưng đừng vội vàng. Một bước đi đúng đắn hôm nay có thể mang về bạc tỷ mai sau!