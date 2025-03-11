Tử vi thứ Ba 4/11: Ba con giáp may mắn nhất, tài khoản tăng vù vù, đụng đâu cũng ra tiền

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày 4/11 như được “Thần Tài gõ cửa”. Nhờ có Thực Thần chiếu mệnh, vận may về tài chính của họ tăng mạnh. Những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hay buôn bán đều có khả năng chốt đơn lớn, ký được hợp đồng giá trị cao hoặc nhận được khoản lợi nhuận vượt mong đợi.

Nếu bạn là người làm công ăn lương, hôm nay cũng có thể nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua, có thể là lời khen của cấp trên, cơ hội thăng chức hoặc khoản thưởng bất ngờ.

Không chỉ về tiền bạc, tuổi Thìn còn có vận quý nhân vượng. Họ dễ gặp người hỗ trợ, chỉ đường dẫn lối giúp mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn mở rộng mối quan hệ, đầu tư thêm vào dự án mới hoặc khởi động kế hoạch còn dang dở. Hãy tin vào trực giác của mình, vì hôm nay, “linh cảm của Thìn chính là la bàn của vận may”.