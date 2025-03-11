Tử vi thứ Ba 4/11: Ba con giáp may mắn nhất, tài khoản tăng vù vù, đụng đâu cũng ra tiền

03/11/2025 20:07

Ngày thứ Ba 4/11 được ví như 'ngày vàng' của may mắn khi vũ trụ đang chuyển mình, mang theo năng lượng tích cực đến cho ba con giáp đặc biệt.

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trong ngày 4/11 như được “Thần Tài gõ cửa”. Nhờ có Thực Thần chiếu mệnh, vận may về tài chính của họ tăng mạnh. Những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hay buôn bán đều có khả năng chốt đơn lớn, ký được hợp đồng giá trị cao hoặc nhận được khoản lợi nhuận vượt mong đợi.

Nếu bạn là người làm công ăn lương, hôm nay cũng có thể nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua, có thể là lời khen của cấp trên, cơ hội thăng chức hoặc khoản thưởng bất ngờ.

Không chỉ về tiền bạc, tuổi Thìn còn có vận quý nhân vượng. Họ dễ gặp người hỗ trợ, chỉ đường dẫn lối giúp mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn mở rộng mối quan hệ, đầu tư thêm vào dự án mới hoặc khởi động kế hoạch còn dang dở. Hãy tin vào trực giác của mình, vì hôm nay, “linh cảm của Thìn chính là la bàn của vận may”.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão 

Với tuổi Mão, thứ Ba này là một ngày tràn đầy hỷ khí. Dưới sự bảo hộ của sao Thiên Tài, mọi nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, hôm nay chính là lúc bắt đầu. Vận khí tốt sẽ giúp tuổi Mão có thể thu về kết quả nhanh chóng, lợi nhuận gấp đôi so với dự kiến.

Những ai đang làm việc tự do, kinh doanh nhỏ lẻ hay bán hàng online cũng có thể đón nhận đơn hàng liên tục, tiền bạc chảy về không ngớt.

Không chỉ tài lộc, mà cả tinh thần của tuổi Mão hôm nay cũng tươi sáng lạ thường. Họ lan tỏa năng lượng tích cực, khiến công việc và các mối quan hệ đều trở nên thuận lợi.

Càng chủ động, tuổi Mão càng dễ gặp được người giúp đỡ. Một số người còn có thể nhận được tin vui về tài sản, đất đai hoặc những khoản tiền từ người thân gửi tặng. Có thể nói, hôm nay là “ngày vàng” để tuổi Mão khẳng định mình, bứt phá ngoạn mục.

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu bước sang ngày 4/11 với tâm thế rực rỡ. Dưới ảnh hưởng của Chính Tài, vận tiền bạc của họ bừng sáng như ánh mặt trời. Những người đang theo đuổi công việc ổn định có thể nhận được phần thưởng hoặc khoản tăng lương bất ngờ.

Người làm kinh doanh thì đơn hàng nối tiếp đơn hàng, lợi nhuận tăng gấp bội. Đây là thời điểm mà “công sức đổi thành vàng”, mọi nỗ lực trước đó đều bắt đầu mang lại quả ngọt.

Không những vậy, tuổi Dậu hôm nay còn có vận quý nhân phù trợ, giúp họ hóa giải những khúc mắc cũ và mở ra cơ hội mới. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng quy mô công việc, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết quả tốt đẹp.

Đặc biệt, trực giác của tuổi Dậu trong ngày này rất nhạy bén, hãy lắng nghe cảm nhận của mình vì nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác, tránh sai lầm đáng tiếc.

Ảnh minh họa

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/tu-vi-3-con-giap-may-man-nhat-thu-ba-411-tai-khoan-tang-vu-vu-dung-dau-cung-ra-tien-153965.html
