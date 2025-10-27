Tử vi thứ Ba 28/10: Ba con giáp may mắn nhất, tận hưởng giàu sang, tiền tài chạm đỉnh

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhạy và luôn biết cách xoay chuyển tình huống. Ngày 28/10, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự may mắn khi công việc diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Những trở ngại cũ được hóa giải, các dự án trì hoãn trước đó cũng bất ngờ có tiến triển tích cực.

Người làm công ăn lương dễ được sếp tin tưởng giao thêm trọng trách, mở đường cho bước thăng tiến rõ rệt. Còn với người làm kinh doanh, buôn bán hoặc đầu tư, hôm nay chính là “ngày vàng” để chốt đơn, ký hợp đồng, hay ra quyết định tài chính quan trọng.

Về tài lộc, tuổi Tý đang ở thời điểm “vượng như nước triều lên”. Lợi nhuận tăng nhanh, tiền bạc về tay liên tục, thậm chí có thể nhận được một khoản thưởng bất ngờ hoặc khoản nợ cũ được hoàn trả.

Về tình cảm, mối quan hệ của bạn với người ấy trở nên gắn bó hơn nhờ sự chia sẻ và thấu hiểu. Người độc thân dễ có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý trong môi trường công việc hoặc qua bạn bè giới thiệu.