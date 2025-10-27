Tử vi thứ Ba 28/10: Ba con giáp may mắn nhất, tận hưởng giàu sang, tiền tài chạm đỉnh

Tuổi Tý
Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhạy và luôn biết cách xoay chuyển tình huống. Ngày 28/10, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự may mắn khi công việc diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Những trở ngại cũ được hóa giải, các dự án trì hoãn trước đó cũng bất ngờ có tiến triển tích cực.
Người làm công ăn lương dễ được sếp tin tưởng giao thêm trọng trách, mở đường cho bước thăng tiến rõ rệt. Còn với người làm kinh doanh, buôn bán hoặc đầu tư, hôm nay chính là “ngày vàng” để chốt đơn, ký hợp đồng, hay ra quyết định tài chính quan trọng.
Về tài lộc, tuổi Tý đang ở thời điểm “vượng như nước triều lên”. Lợi nhuận tăng nhanh, tiền bạc về tay liên tục, thậm chí có thể nhận được một khoản thưởng bất ngờ hoặc khoản nợ cũ được hoàn trả.
Về tình cảm, mối quan hệ của bạn với người ấy trở nên gắn bó hơn nhờ sự chia sẻ và thấu hiểu. Người độc thân dễ có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý trong môi trường công việc hoặc qua bạn bè giới thiệu.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu trong ngày 28/10 sẽ được cát tinh và quý nhân đồng thời soi chiếu. Bạn cảm thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng, dù là công việc, tài chính hay quan hệ xã hội. Các kế hoạch dang dở bỗng được tháo gỡ, đối tác hợp tác thuận lợi, còn sếp thì ghi nhận công sức của bạn.
Đây cũng là giai đoạn mà tuổi Dậu có thể “đổi đời” về tài chính. Những ai làm nghề tự do, bán hàng hoặc đầu tư sẽ thấy doanh thu tăng mạnh, đơn hàng dồn dập. Người làm văn phòng có cơ hội nhận thưởng, tăng lương hoặc được giao dự án mới đầy tiềm năng.
Không chỉ tiền tài, tình duyên của tuổi Dậu cũng có bước tiến đáng kể. Người có đôi sẽ cảm nhận được sự đồng điệu và tin tưởng lẫn nhau.
Người độc thân lại có thể gặp được “mảnh ghép định mệnh” – một người vừa có duyên vừa có tâm, khiến bạn rung động thật lòng.
Tuổi Ngọ
Với tuổi Ngọ, thứ Ba này là thời điểm “vàng” để gặt hái thành công. Bạn đang ở đỉnh cao của sự tự tin và sáng tạo, khiến mọi kế hoạch đều tiến triển ngoài mong đợi.
Những người làm nghệ thuật, marketing, kinh doanh hay bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến sáng tạo sẽ có ngày làm việc vô cùng hiệu quả, năng lượng dồi dào và tinh thần phấn chấn.
Về tài lộc, nhờ có sao tài tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ gặp may lớn về tiền bạc. Các khoản đầu tư bắt đầu sinh lời, khách hàng tiềm năng tìm đến, hợp đồng ký kết thuận lợi. Một số người thậm chí nhận được khoản tiền thưởng hoặc lộc bất ngờ từ người thân, bạn bè.
Về tình cảm, người tuổi Ngọ đang trong thời kỳ đào hoa nở rộ. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, còn người đang yêu cảm thấy được trân trọng, quan tâm. Gia đình của tuổi Ngọ cũng đón nhận tin vui, không khí hòa thuận, yêu thương.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm