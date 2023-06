Tử vi ngày 14/6/2023: Tuổi Sửu không nên ganh đua, tuổi Tuất may mắn hơn người

Ngược lại vận trình tình cảm cực kỳ may mắn. Đi đến đâu gặp hung cũng hóa cát nhờ có người nâng đỡ. Con giáp này biết bao dung với lỗi lầm của những người xung quanh, nhờ đó mà gia đạo bình an mạnh khỏe, ăn nên làm ra.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 14/6/2023 hôm nay, tuổi Dần cẩn thận kẻo bị thôi việc, mất chức hoặc thi trượt trong thời gian tới. Thực ra không phải ai cũng may mắn mãi được, xui xẻo lần này sẽ giúp bản mệnh trưởng thành và khôn ngoan hơn nữa về sau.

May mắn là đường tình cảm tươi sáng, vợ chồng yêu thương nhau, dù có nói nặng lời thì cũng chỉ là muốn tốt cho nửa kia. Con cháu trong nhà ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhiều gia đình sắp đón thêm thành viên mới.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 14/6/2023 hôm nay, tuổi Sửu phải hết sức cẩn thận nếu công việc có liên quan đến chính quyền, kiện tụng. Thời gian này bản mệnh sẽ là người chịu bất lợi, tốt nhất nên an phận, không ganh đua tranh giành với bất cứ ai đang làm chức to.

Bù lại vận tài lộc khá tốt. Thật may mắn là con giáp này biết cân bằng giữa tiền bạc và các mối quan hệ làm ăn. Dù bận rộn nhưng bản mệnh vẫn xử lý khéo léo mọi chuyện liên quan đến tiền.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 14/6/2023 hôm nay, tuổi Mão làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn người. Con giáp này được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bản mệnh còn nhiều khả năng hơn thế nữa.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Mão dễ có người cho quà khi họ mới đi chơi xa về, có người được mời đi ăn, đi chơi. Con giáp này cứ cởi mở đón nhận tất cả những gì đến vì bản mệnh xứng đáng có được những điều đó.

Vận trình tình cảm bình ổn. Tử vi khuyên tuổi Mão đừng vì tiền tài mà đánh mất những người tốt trong đời. Cuộc sống đạo đức và thiện lương còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều, cứ ăn ở tốt sẽ có phúc lộc đến nhà.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 14/6/2023 hôm nay, tuổi Thìn rất may mắn đường sự nghiệp. Con giáp này hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Nay là ngày bản mệnh nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này không được lơ là với nhà cửa, đồ đạc, tiền bạc. Đi ra ngoài nên khóa cửa cẩn thận kẻo kẻ gian vào nhà lấy trộm đồ. Ra đường không nên mang vàng hay cầm theo số tiền lớn, phải đề phòng kẻ cướp, đừng xem thường.

Bù lại vận tình cảm hài hòa. Tuổi Thìn và đối phương dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa tình yêu của mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 14/6/2023 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi. Con giáp này cứ chuyên tâm vào công việc chính thì những nỗ lực sẽ được nhìn nhận và gặt hái được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình.

Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập của tuổi Tỵ gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng rất thuận lợi. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu