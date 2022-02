Người tuổi Tỵ đa nghi, bề ngoài nhìn thân thiện nhưng lại khá thu mình, không thích giao tiếp với mọi người nên danh tiếng hơi kém một chút. Ngoài ra, họ khá lười biếng, buông thả trong hành động, trong đầu có nhiều ý tưởng nhưng ít khi thực hiện nên cuộc sống sẽ kém suôn sẻ. Bước sang năm 2022, cuộc sống và tính cách của những người tuổi Tỵ sẽ thay đổi thế nào?

Tử vi tuổi Tỵ năm Nhâm Dần 2022

Bước sang năm Nhâm Dần, người tuổi Tỵ dễ phạm tai ách, có thể dùng cách tổ chức các cuộc vui để hóa giải. Năm nay, sự nghiệp và tài lộc có chiều hướng đi lên ổn định, ngôi sao may mắn Đại Giải nhập mệnh, mọi việc sẽ chuyển nguy thành an, khá may mắn. Người tuổi Tỵ nên linh động hơn để tìm kiếm sự giàu có trong năm nay. Sao tốt Thái Âm chiếu, có quý nhân là nữ giúp đỡ. Ngoài ra, hãy cẩn thận với nhiều sao hung tinh như Quan Tác, Câu Thần, Cô Thần, Tam Hình đóng vai trò phá hoại và cản trở.

Trong số đó, Quan Tác đại diện cho sự tranh chấp thị phi liên tục. Câu Thần biểu thị cho dự rối tắm, mơ hồ, Cô Thần và Tam Hình sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn. Nhìn chung, vận thế của người tuổi Tỵ năm nay trái chiều, khá xấu, gặp trắc trở.

Tử vi năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Tỵ.

Tài lộc của người tuổi Tỵ năm 2022

Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều xui xẻo về tài lộc trong năm nay và bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhân viên văn phòng lương tháng cố định có thu nhập ổn định. Còn nhân viên kinh doanh chủ yếu làm dịch vụ khách hàng, bán hàng... lấy hoa hồng là chính, thu nhập có thể bị thu hẹp.

Vận may tài lộc năm nay ở mức trung bình,nếu có điều kiện, nên tranh thủ mua sắm hoặc kinh doanh buôn bán nhỏ để tăng thu nhập. Năm nay dự báo bạn sẽ gặp quý nhân là nữ, hãy quan tâm hơn đến những khách hàng nữ xung quanh mình, làm ăn với đối tác nữ sẽ thu được nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của việc phạm thái tuế nên năm nay Tỵ dễ phát sinh tranh chấp do lợi ích. Do đó, các văn bản như hợp đồng phải được xem kỹ, tuân theo pháp luật và các quy định, đặc biệt phải thông qua các kênh hợp pháp.

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ năm 2022

Sự nghiệp người tuổi Tỵ năm nay khá tốt. Được các sao Thái Âm, Địa Giải chiếu mệnh nên bạn có nhiều cơ hội về sự nghiệp. Ngoài ra, sao tốt Địa Giải sẽ giúp mọi điều xui xẻo biến thành điềm lành. Năm nay thích hợp để hành động cầu tài. Những người kinh doanh có thể làm ăn với các đối tác nữ hoặc kinh doanh các sản phẩm liên quan phụ nữ, sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Sao này đại lợi phụ nữ, còn đối với nam giới thì cần tránh sa vào những chuyện thị phi, tranh chấp.