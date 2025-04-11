Tử vi 3 con giáp may mắn nhất thứ Tư (5/11): Ngồi thu bạc tỷ, tiền đổ vào nhà không đếm xuể

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bước vào ngày 5/11 với vận trình thăng hoa rực rỡ. Thần Tài và Chính Tinh cùng chiếu mệnh giúp họ có quý nhân nâng đỡ, công việc thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận tăng vọt.

Những ai đang kinh doanh, buôn bán dễ gặp được khách hàng lớn hoặc đơn hàng bất ngờ mang lại khoản thu “khủng”. Với người làm công ăn lương, đây là lúc thích hợp để đề xuất tăng lương, thăng chức hoặc khởi động dự án mới.

Tài lộc như suối, tiền vào nhà nhiều đến mức khó đếm xuể. Người tuổi Thân chỉ cần giữ tinh thần tỉnh táo và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ “ngồi mát ăn bát vàng”.