Tử vi 3 con giáp may mắn nhất thứ Năm (9/10): Tiền tiêu không phải nghĩ, tài vận khởi sắc

Tuổi Dậu

Thứ Năm này, tuổi Dậu được xem là “ngôi sao may mắn nhất” trong vòng hoàng đạo. Cát tinh Thiên Tài và Chính Tài cùng xuất hiện, mang đến nguồn tài lộc dồi dào. Những người làm công việc kinh doanh, đầu tư, hay buôn bán nhỏ lẻ đều có thể nhận được khoản lợi nhuận đáng mơ ước.

Không chỉ dừng lại ở tài chính, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu cũng rực sáng. Bạn có khả năng cao được cấp trên ghi nhận, hoặc có cơ hội thăng chức, tăng lương. Người đang tìm việc sẽ gặp được nơi phù hợp, còn người muốn chuyển hướng sẽ tìm thấy “mảnh đất” để phát huy năng lực.

Trong chuyện tiền bạc, tuổi Dậu nên tận dụng cơ hội này để tiết kiệm hoặc đầu tư vào những kênh có giá trị dài hạn. Tiền đến nhanh nhưng nếu biết cách quản lý, bạn sẽ giữ được vận may lâu dài.

Tình cảm cũng ngọt ngào không kém. Người độc thân dễ gặp được “ý trung nhân” trong một buổi gặp gỡ tình cờ, còn người có đôi sẽ thêm gắn bó, tin tưởng.