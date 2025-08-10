Tử vi 3 con giáp may mắn nhất thứ Năm (9/10): Tiền tiêu không phải nghĩ, tài vận khởi sắc

Tuổi Dậu
Thứ Năm này, tuổi Dậu được xem là “ngôi sao may mắn nhất” trong vòng hoàng đạo. Cát tinh Thiên Tài và Chính Tài cùng xuất hiện, mang đến nguồn tài lộc dồi dào. Những người làm công việc kinh doanh, đầu tư, hay buôn bán nhỏ lẻ đều có thể nhận được khoản lợi nhuận đáng mơ ước.
Không chỉ dừng lại ở tài chính, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu cũng rực sáng. Bạn có khả năng cao được cấp trên ghi nhận, hoặc có cơ hội thăng chức, tăng lương. Người đang tìm việc sẽ gặp được nơi phù hợp, còn người muốn chuyển hướng sẽ tìm thấy “mảnh đất” để phát huy năng lực.
Trong chuyện tiền bạc, tuổi Dậu nên tận dụng cơ hội này để tiết kiệm hoặc đầu tư vào những kênh có giá trị dài hạn. Tiền đến nhanh nhưng nếu biết cách quản lý, bạn sẽ giữ được vận may lâu dài.
Tình cảm cũng ngọt ngào không kém. Người độc thân dễ gặp được “ý trung nhân” trong một buổi gặp gỡ tình cờ, còn người có đôi sẽ thêm gắn bó, tin tưởng.
Cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều khởi sắc rực rỡ, khiến tuổi Dậu trở thành “con giáp đáng ghen tị nhất” trong ngày 9/10.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão vốn thông minh, khéo léo, nay lại được sao Tử Vi và Thiên Phúc che chở, nên mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Từ sáng sớm, bạn đã cảm nhận rõ năng lượng tích cực bao quanh mình: gặp người tốt, nghe tin vui, công việc trôi chảy bất ngờ.
Tài lộc của tuổi Mão khởi sắc rõ rệt. Những dự án từng trì trệ nay được khơi thông, lợi nhuận tăng nhanh. Người buôn bán được khách hàng ủng hộ nườm nượp, người làm công ăn lương có cơ hội nhận thưởng hoặc tăng thu nhập.
Thứ Năm này, tuổi Mão nên mạnh dạn đầu tư hoặc mở rộng mối quan hệ. Có thể một cuộc trò chuyện ngắn với người lạ cũng mang đến cơ hội hợp tác tiềm năng.
Về tình cảm, tuổi Mão đang trong giai đoạn “nở hoa”. Người độc thân có thể gặp người khiến tim bạn rung động thực sự, còn người có đôi lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Hạnh phúc và tài lộc cùng lúc nở rộ – chẳng khác nào trúng “độc đắc” nhân sinh.
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn luôn mang năng lượng của người dẫn đầu, và ngày 9/10 chính là thời điểm “bước ngoặt” giúp bạn tỏa sáng. Sao Phúc Đức và Tam Hợp cùng hội tụ, báo hiệu thời kỳ vận may bùng nổ. Mọi kế hoạch, dự án, công việc đang dang dở đều có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ.
Nếu bạn đang kinh doanh, hôm nay có thể là ngày ký kết thành công hợp đồng quan trọng hoặc nhận được lời mời hợp tác giá trị. Còn với những người làm việc văn phòng, bạn dễ được khen thưởng hoặc đề xuất lên vị trí cao hơn.
Tài lộc cực vượng, tuổi Thìn chi tiêu không cần đắn đo. Dòng tiền lưu thông mạnh, có thể đến từ cả công việc chính lẫn nghề tay trái. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng dễ gặt hái thành quả đáng kể.
Điều đáng quý là tuổi Thìn không chỉ “giàu” về vật chất mà còn “giàu” cả về tinh thần. Bạn cảm thấy hài lòng, tràn đầy cảm hứng, và có niềm tin lớn vào tương lai.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm