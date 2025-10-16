Tử vi 3 con giáp may mắn nhất thứ Năm (16/10): Tiền tiêu không phải nghĩ, tài vận khởi sắc

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước sang ngày 16/10 với vận trình cực kỳ rực rỡ. Sao cát tinh chiếu mệnh giúp họ gặp may mắn trên mọi phương diện, đặc biệt là tiền bạc và công việc.

Người làm kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng lớn, buôn bán đắt hàng, lợi nhuận tăng mạnh.

Ai đang làm công ăn lương cũng có thể đón tin vui về lương thưởng, hoặc bất ngờ được cấp trên tin tưởng giao cho vị trí mới với thu nhập tốt hơn.

Vận quý nhân của tuổi Tý cũng vô cùng vượng, gặp được người sẵn lòng giúp đỡ và chỉ đường trong những quyết định quan trọng.