Tử vi 12 con giáp tuần mới: Tuổi Ngọ gặp quý nhân, tuổi Thân nên cẩn thận

Tuổi Tý

Theo tử vi, tuần này, tuổi Tý nên giữ tâm thế bình tĩnh, an toàn là trên hết, tránh hành động tấn công hay quyết định mạo hiểm. Thời gian này, không thích hợp để tuổi Tý đi làm ăn xa hay giao dịch tài chính. Việc tham gia tiệc tùng cũng cần hạn chế để tránh mâu thuẫn không đáng có.

Tình yêu của bạn trong tuần này khá ổn, được bạn đời và người yêu quan tâm, chia sẻ mọi chuyện vui, buồn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong tuần này nên sắp xếp lại suy nghĩ, điều chỉnh trạng thái, giữ thái độ điềm đạm để không rước thị phi vào người.

Người tuổi Sửu phù hợp quản lý dự trữ, lên kế hoạch, học hỏi và tự kiểm điểm. Trong tuần này người tuổi Sửu có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Nếu cấp trên giao nhiệm vụ, bạn đừng từ chối. Vì đây có thể là cơ hội cho bạn thể hiện bản thân.

Tuổi Dần

Trong tuần này, người tuổi Dần nhận được vận may nhờ tài năng giao tiếp, đối ngoại. Bạn dễ nhận được sự ủng hộ của cấp trên, đồng nghiệp, giúp tăng sức mạnh và mở rộng tầm nhìn. Nên tham gia gặp gỡ, bàn bạc, học hỏi, hợp tác với những người có kinh nghiệm để phát triển khả năng của mình.