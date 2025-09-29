Tử vi 12 con giáp từ 29/9 - 5/10: Tuổi Tý gặp quý nhân, tuổi Sửu cẩn thận thị phi

Tuổi Tý

Tuổi Tý tuần này vận thế ổn định và đi lên, có quý nhân trợ giúp. Công việc thuận lợi, dễ được lãnh đạo, tiền bối ghi nhận.

Người làm trong lĩnh vực viết lách, sáng tạo có nhiều cảm hứng, kết quả tốt. Tài chính ổn định nhưng bạn không nên tham lợi bất ngờ.

Tình cảm: Người độc thân dễ gặp đối tượng ưng ý, người có đôi nên dành lời ngọt ngào cho nhau.

Tuổi Sửu

Công sức tuổi Sửu bỏ ra sắp có thành quả, nhất là trong công việc chung với tập thể. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng thị phi, tránh bàn chuyện ngoài lề nơi công sở.

Sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, tuổi Sửu cần quan tâm hơn đến cha mẹ, người lớn tuổi trong nhà. Về tài chính, bạn cũng nên giữ an toàn, gửi tiết kiệm thay vì đầu tư mạo hiểm.

Tuổi Dần