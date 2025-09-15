Tử vi 12 con giáp từ 15/9-21/9: Tuổi Tỵ gặp may mắn, tuổi Thân dễ gặp tiểu nhân

Tuổi Tý

Tuần này vận trình tuổi Tý có nhiều khởi sắc, công việc thuận lợi, vấn đề tồn đọng được giải quyết, dễ được cấp trên khen thưởng. Tài lộc dồi dào.

Tình duyên nở rộ, người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt, người có đôi có thể tính chuyện hôn nhân. Tuần này bạn cũng dễ thu hồi nợ cũ, nhận lợi nhuận đầu tư hoặc mua sắm tài sản mới. Lưu ý cẩn trọng khi xử lý văn bản, hợp đồng.

Tuổi Sửu

Công việc suôn sẻ, có thêm nhiệm vụ hoặc dự án mới. Cơ hội giao tiếp, hợp tác nhiều, dễ nhận thêm lợi nhuận. Tài lộc ổn định, có khoản thu bất ngờ. Tình cảm ấm áp, cuối tuần thích hợp quây quần bên gia đình.

Tuổi Dần

Vận khí tuần này mờ mịt, công việc lộn xộn, dễ xảy ra tranh chấp hoặc biến động nhân sự. Tài chính dễ hao hụt, cần kiểm soát chi tiêu.