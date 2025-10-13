Tử vi 12 con giáp thứ Hai ngày 13/10/2025: Vận may thăng hoa, lộc vàng tràn ngập

Tuổi Tý

Công việc: Người tuổi Tý đón nhận tin vui trong sự nghiệp. Bạn được cấp trên khen ngợi vì sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm. Hôm nay là ngày thuận lợi để ký kết hợp đồng hoặc bắt đầu dự án mới.

Tài lộc: Tài vận dồi dào, nhất là với người làm ăn buôn bán. Bạn có thể nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ từ một mối đầu tư cũ. Tuy nhiên, nên chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm theo cảm hứng.

Tình cảm: Người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt. Các cặp đôi hàn gắn sau những hiểu lầm nhỏ, không khí ngọt ngào trở lại.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Công việc: Hôm nay, tuổi Sửu có thể phải làm việc với cường độ cao. Tuy vậy, kết quả thu về sẽ khiến bạn hài lòng. Những ý tưởng mới được ghi nhận và tạo tiền đề cho bước tiến xa hơn.

Tài lộc: Vận may tài chính ghé thăm, nhất là người làm trong lĩnh vực đầu tư. Tiền có thể đến từ một nguồn bất ngờ như trúng thưởng hoặc được giúp đỡ tài chính.

Tình cảm: Mối quan hệ với người thân được cải thiện đáng kể. Người độc thân nên mở lòng, đừng quá khắt khe mà bỏ lỡ cơ hội.

Tuổi Dần

Công việc: Tuổi Dần có thể gặp chút thử thách trong công việc, nhưng đừng lo. Bạn có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn. Cứ kiên trì, kết quả sẽ rực rỡ.

Tài lộc: Cơ hội tài chính đến từ các mối quan hệ xã giao. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác sinh lời lớn. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đầu tư để tránh rủi ro.

Tình cảm: Người đã có đôi nên tránh nói lời thiếu suy nghĩ khiến đối phương tổn thương. Người độc thân dễ được người khác giới chú ý bởi phong thái tự tin.