Tử vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 16/8/2025: Lộc tiền ùa tới, tình duyên rực rỡ

1. Tuổi Tý

Công việc: Hôm nay tuổi Tý làm việc tập trung, xử lý công việc nhanh và hiệu quả. Cơ hội hợp tác mới mở ra, đặc biệt liên quan đến dự án sáng tạo. Nên lắng nghe ý kiến đồng nghiệp để tận dụng tối đa sức mạnh tập thể.

Tài lộc: Vận may tài chính ở mức khá, dễ có khoản thu từ công việc phụ. Tuy nhiên, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay tiền trong ngày. Tiền bạc vào ra đều đặn, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn.

Tình cảm: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Người đã có đôi nên dành nhiều thời gian lắng nghe nhau để tránh hiểu lầm. Hãy tạo bất ngờ nhỏ để hâm nóng mối quan hệ.

2. Tuổi Sửu

Công việc: Công việc tiến triển chậm nhưng chắc, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bạn cần chủ động hơn trong việc tìm giải pháp mới. Tránh trì hoãn các cuộc họp hay ký kết hợp đồng quan trọng.

Tài lộc: Có dấu hiệu tăng nhẹ nhờ một khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ đầu tư cũ. Hạn chế mua sắm tùy hứng để tránh thâm hụt ngân sách. Giữ một khoản dự phòng sẽ giúp bạn vững vàng hơn.

Tình cảm: Người độc thân nên mở lòng với những lời mời gặp gỡ. Với các cặp đôi, hôm nay thích hợp để cùng nhau bàn kế hoạch dài hạn. Đừng để công việc chiếm hết thời gian dành cho người yêu.

Ảnh minh họa

3. Tuổi Dần

Công việc: Năng lượng dồi dào giúp bạn hoàn thành khối lượng lớn công việc. Những ý tưởng mới được cấp trên đánh giá cao. Cẩn thận khi làm việc nhóm để tránh xung đột ý kiến.

Tài lộc: Cơ hội kiếm tiền xuất hiện bất ngờ, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Tránh bị cuốn vào lời mời gọi hấp dẫn nhưng thiếu rõ ràng. Hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Tình cảm: Người độc thân có thể gặp được “người trong mộng” ở nơi không ngờ tới. Các cặp đôi nên dành buổi tối cho một hoạt động chung, tạo thêm kỷ niệm đẹp. Đừng ngại chia sẻ cảm xúc thật của mình.