Tử vi 12 con giáp tháng 8 âm lịch: Tuổi Dậu nhiều áp lực, tuổi Thìn có quý nhân

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tháng này sẽ gặp nhiều cơ hội nhỏ trong công việc, có thể là dự án mới hoặc lời mời hợp tác, hãy chủ động nắm bắt để thể hiện năng lực của bạn. Tuy nhiên, khi giao tiếp, tuổi Tý cần chú ý diễn đạt rõ ràng, tránh hiểu lầm. Sự khéo léo có thể giúp bạn tìm được những mối làm ăn lớn.

Người làm kinh doanh thời gian này rất ổn định, nếu cần hùn vốn kết hợp với ai đó thì hãy mạnh dạn nhé vì đây là thời cơ của bạn.

Chuyện tình cảm khởi sắc, người độc thân dễ gặp gỡ đối tượng mới qua các buổi giao lưu, người đã có đôi cần quan tâm đối phương hơn để tránh tranh cãi vì những chuyện vụn vặt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tháng này có thể gặp nhiều áp lực trong công việc, khối lượng nhiệm vụ gia tăng. Chỉ cần kiên nhẫn, làm từng bước, kết quả của bạn sẽ khả quan.

Tài chính có thêm khoản chi phát sinh, chủ yếu liên quan đến chuyện ngoại giao. Vì thế tuổi Sửu cần cân đối chi tiêu.

Tình cảm ấm áp: Người có đôi thêm gắn bó, có thể cùng nhau làm điều lãng mạn; người độc thân nên kiên nhẫn, nhân duyên có thể đến lúc không ngờ tới.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Sohu

Công việc của người tuổi Dần thuận lợi, dễ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí mở ra cơ hội thăng tiến. Hãy tự tin phát huy năng lực sáng tạo của bạn trong tháng này.

Tài vận có tin vui, khả năng đón khoản thu bất ngờ, song nên tránh chi tiêu phóng tay.